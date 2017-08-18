Ушедший с поста советника президента Калыкбек Султанов возглавил бишкекский штаб кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, который сейчас занимает пост премьер-министра.

Пресс-служба СДПК сообщила Kloop.kg, что Султанов стал начальником бишкекского штаба Жээнбекова, а также заместителем Фарида Ниязова, который отвечает за предвыборную кампанию кандидата на республиканском уровне.

Ниязов как и Султанов тоже был советником президента Алмазбека Атамбаева. Оба бывших советника также входят в политсовет пропрезидентской партии социал-демократов.

Султанов ушел с поста советника 17 августа по собственному желанию. У Атамбаева теперь остался один официальный советник — Мира Карыбаева, и один, работающий на общественных началах — Икрамжан Илмиянов.

Султанов — проработавший в течение четырех лет министром транспорта — стал советником президента в мае 2016 года. До прихода в правительство он был директором строительной компании.

Выдвижение Жээнбекова

Жээнбеков выдвигается на пост президента от СДПК — об этом партия объявила 15 июля на большом съезде социал-демократов.

Его выдвижение поддержало большинство однопартийцев и сам Атамбаев, который заявил, что Жээнбеков — «хороший выбор для страны».

Однако другие кандидаты в президенты — правозащитница Рита Карасартова и бывший премьер-министр Темир Сариев — обвинили Жээнбекова в «использовании служебного положения» для агитации.

Центризбирком проверил жалобы, но не нашел нарушений в действиях главы правительства.

Жээнбеков должен уйти в отставку с поста премьер-министра — предположительно, это произойдет 21 августа.

Кто его заменит на этом посту, пока неизвестно — формально это должен быть его заместитель Мухамметкалый Абулгазиев, но СМИ называют в качестве преемника нынешнего главу администрации президента Сапара Исакова.

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