Бишкекский городской суд обязал адвокатов оппозиционной партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунову и Канатбека Азиза выплатить президенту Алмазбеку Атамбаеву 10 млн сомов в качестве моральной компенсации. Юристов признали виновными в оскорблении чести и достоинства главы государства.

Токтакунова сказала журналисту Kloop.kg, что ни она, ни её коллега Канатбек Азиз не были на судебном заседании.

По ее словам, они не пришли на процесс в знак протеста против «лживых» и «продажных» судебных решений.

«Мы не доверяем Бишкекскому горсуду. У них нет собственного мнения, они делают то, что им говорят сверху. Мы думали, что если главных ответчиков не будет, они хотя бы перенесут слушание, но нет. Все было так, как мы и предполагали», — сказала она.

Азиз тоже написал в фэйсбуке, что знал о дате слушания, но не пошел в качестве протеста, потому что «заранее знал о решении».

Токтакунова и Азиз будут обжаловать решение в Верховном суде.

Ранее аналогичное решение вынес суд первой инстанции — Октябрьский районный суд Бишкека, который обязал Токтакунову и Азиза выплатить моральную компенсацию президенту в размере 10 млн сомов.

В суде президента представляет генпрокуратура, которая подала иск против адвокатов «Ата Мекена» после того, как они заявили о якобы причастности Атамбаева к грузу турецкого самолёта, разбившегося возле аэропорта «Манас».

В результате падения самолёта на село Дача-СУ погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа.

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