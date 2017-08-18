Девятилетней Наде из Каракола поставили глазной протез после того, как ее история вызвала резонанс в социальных сетях. Девочка без левого глаза пыталась собрать деньги себе на протез, попрошайничая на рынке.

Мама Нади Ольга Киселева рассказала изданию «Кактус», что оплатить глазной протез ее дочери согласилась организация, пожелавшая остаться неизвестной.

«Спасибо людям, которые нам помогли. Когда мне позвонили и сказали, что помогут с протезом, я забежала домой, быстро схватила вещи, и мы поехали в Бишкек», — сказала Киселева.

По ее словам, бишкекские врачи смогли со второго раза вставить протез ее дочери, которая до этого собирала деньги на операцию у прохожих на рынке.

Надя родилась с врожденной глаукомой, и после серии неудачных операций врачам пришлось удалить ей левый глаз, из-за чего Надя стеснялась своих сверстников и торопилась собрать деньги на протез до начала школы.

«Врач объяснил, что если протез упадет или ударюсь я, он разобьется и надо будет ставить другой. Даже показали разбитый протез. Но я буду беречь», — обещает Надя.

Всего на операцию потребовалась 21 тысяча сомов, но семья девочки не могла себе позволить таких расходов.

Фотографию Нади, которая собирала деньги на глазной протез на одном из каракольских рынков, распространили 16 августа пользователи соцсетей и журналисты.

Благодаря резонансу в соцсетях, девочка смогла быстро собрать деньги на протез.

«Я не могу перестать плакать. Когда у врача выбирали протез, я аж вышла из кабинета, не могла просто. Я точно знаю, что ребенку будет лучше: нагрузка на правый глазик уменьшится», — радуется мама Нади.

Фото: Kaktus.media

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