Дом в селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области полностью сгорел ночью 18 августа. В пожаре никто не погиб, но все 29 жителей дома потеряли свое имущество в огне.

Жильцы дома остались без крыши над головой, а все имущество, включая деньги и документы, сгорели. Всего в доме проживало 29 человек.

Начальник районного отдела МЧС Алтынбек Сулайманов заявил, что пока погорельцев разместили у родственников.

В ведомстве решают вопрос об установке палаток для временного проживания семей.

Местные власти выделили для каждой семьи по 20 тысяч сомов на покупку еды и средств личной гигиены. МЧС выясняет точные причины возгорания.

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