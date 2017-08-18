Объем воды в Токтогульском водохранилище достиг максимума за последние 6 лет — об этом сообщила компания «Электрические станции». Но что означает максимальная заполненность водохранилища для кыргызстанцев?

Водохранилище заполнилось за счет высокой приточности воды из рек — «Электрические станции» зафиксировали рекорд в начале августа.

Сотрудница пресс-службы «Электрических станций» сказала Kloop.kg, что наполненность Токтогульского водохранилища положительно влияет на обеспечение кыргызстанцев электроэнергией в осенний-зимний период 2017-2018.

«Вместе с притоком воды увеличивается выработка электроэнергии. Заполнение водохранилища означает, что грядущий осенне-зимний отопительный сезон пройдет без перебоев, без срывов. Дефицита электроэнергии не будет», — сказала она.

Токтогульское водохранилище образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Сама гидроэлектростанция, по словам представительницы «Электрических станций», обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40-50 процентов.

Максимальный объем водохранилища — 19,5 млрд кубометров. В последний раз такой уровень воды был в 2011 году, ранее в 2010 и 2003 годах. Как сообщили в пресс-службе, заполненность водохранилища зависит только от природных условий.

Низкий показатель воды в хранилище обычно негативно сказывается на осенне-зимних сезонах — например, в 2014 году, Токтогулка была заполнена на 75 процентов, и правительство назвало это тогда «критическим уровнем». Директор Токтогульской ГЭС Алмаз Кушубаков говорил в 2014 году, что «мертвая точка» для станции — это 5,5 из 19,5 млрд кубометров воды.

Энергетический кризис случился зимой 2007-2008 года. В августе объем водохранилища составил 9,5 млрд кубометров воды. Из-за экономии воды происходили веерные отключения электричества по всему Кыргызстану. Жители нередко сидели без света по 6 часов в сутки.

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