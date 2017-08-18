Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в центре Барселоны. В результате наезда фургона на толпу пешеходов погибли 13 человек и более 100 получили травмы.

Новостное агентство «Амак» сообщило, что ответственность за наезд на толпу людей в центре Барселоны взяли на себя боевики «Исламского государства».

Пока правоохранители задержали трех человек — подозреваемых в причастности к теракту. Но среди них нет водителя автофургона, наехавшего на пешеходов.

Полиция Барселоны до сих пор не определила местонахождение преступника.

Ранее полиция распространила фотографию гражданина Марокко Дрисса Укабира, заявив, что он управлял фургоном, однако Укабир отрицает свою причастность к теракту.

EL PAÍS: Barcelona police identify one of the attackers — Driss Oukabir pic.twitter.com/RYNBMj1GZ4 — Josh Caplan (@joshdcaplan) August 17, 2017

По словам задержанного, его документы были украдены для аренды фургона, однако сам он живет в Марселе и физически не мог совершить теракт.

Полиция все еще продолжает поиски причастных к автонаезду. Утром 18 августа все оцепление с улицы Рамбла, где произошел теракт, было снято — рестораны и магазины возобновили работу.

Попытка второго теракта в Камбрильсе

Через 8 часов после наезда на пешеходов на улице Рамбла, в городе Камбрильс, в 110 километрах от Барселоны, неизвестные пытались совершить аналогичный теракт с наездом на людей.

Полиция застрелила пятерых человек в автомобиле «Ауди А3», которые пытались наехать на толпу прохожих. Полиция обнаружили у них пояса смертников, но позже выяснилось, что это были муляжи.

В инциденте пострадало 6 человек, среди них трое полицейских и тяжело раненная ножом женщина.

Полиция сообщила, что ситуация в городе стабилизировалась, но жителей все еще призывают быть осмотрительными.

Взрыв в частном доме

В этот же день в 90 километрах от Камбрильсе, в муниципалитете Альканар, прогремел взрыв в частном доме.

Полиция считает, что неизвестные пытались подготовить взрывчатку к теракту. В доме нашли два десятка канистр с пропаном и бутаном.

В результате взрыва погиб один мужчина, еще семеро жителей окрестных домов пострадали.

Полиция Каталонии считает, что производители взрывчатки связаны с терактом в Барселоне. Однако как именно пока не уточняется.

Més fotos del succés a #Alcanar. La policia científica investiga. Els veïns diuen que eren ocupes i tenien actitud sospitosa. pic.twitter.com/SA4jsAdBCN — Dani Sainz de Aja (@Sainzdeaja) August 17, 2017

Пострадавшие

Среди пострадавших в терактах есть граждане 18 стран — Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, России, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.

Полиция заявила, что информация о них будет постоянно обновляться.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о трёхдневном трауре в память жертвам теракта.

В разных странах люди стали нести цветы к посольствам Испании и писать слова соболезнования в социальных сетях.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев также выразил свои соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью людей в Барселоне.

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