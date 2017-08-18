В центре Барселоны микроавтобус въехал в людей. Власти потвердили гибель 13 человек. Также сообщается, что был задержан предполагаемый исполнитель теракта. Полиция уже назвала это терактом.

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Что известно на данный момент

Фургон на скорости около 80 км/ч въехал в толпу людей на одном из самых оживленных проспектов Барселоны. Это произошло днем 17 августа.

По словам очевидцев, машина старалась задеть как можно больше людей.

Террорист проехал как минимум 600 метров, после чего он покинул фургон и забежал в ресторан Luna De Istanbul, в котором он захватил посетителей в заложники. Позднее, полиция опровергла эту информацию.

Испанская газета El Pais сообщает, что предполагаемым исполнителем теракта стал Дрисс Укабир. Больше никакой информации о нем неизвестно.

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy — EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2017

Испанское издание Le Vanguardia сообщило, что полиция застрелила второго сообщника предполагаемого исполнителя теракта. Официального потверждения этой информации на данный момент нет.

В 20:00 по местному времени, полиция объявила о задержании Укабира.

Un presunto terrorista del atentado en #Barcelona habría sido ya detenido.

Ha sido identificado como Driss Oukabir. https://t.co/1hdZCPemu9 pic.twitter.com/HkcqXZD7VV — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) August 17, 2017

Полицией был также обнаружен второй фургон. Его нашли в пригороде Барселоны, Вике. Предположительно, террористы собирались использовать его, чтобы скрыться с места совершения теракта.

Также поступали сообщения о том, что был совершен наезд на полицейский кордон. По меньшей мере, трое полицейских пострадали. Официально полиция пока не потвердила данную информацию.

По последним данным, погибло 13 человек, пострадали более 30, из них 10 в тяжелом состоянии.