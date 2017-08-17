Центризбирком признал недействительными более 38 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты Омурбека Текебаева. Причина в том, что формы для подписей были напечатаны не на средства из избирательного фонда политика.

Рабочая группа ЦИКа отказалась принимать подписи Текебаева, потому что они были собраны на личные средства политика.

«В инструкции ЦИКа есть пункт — недостоверными подписями являются все подписи, собранные до изготовления подписных листов из средств избирательного фонда. Это стало основанием для признания подписных листов недействительными», — заявила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

На заседании, где решался вопрос о принятии подписей, не было представителя от Текебаева по финансовым вопросам, который мог бы разъяснить ЦИКу сложившуюся ситуацию.

Однако присутствующий в зале представитель политика Алмаз Таалайбеков заявил, что команда Текебаева намеревалась сначала собрать подписи, а пополнить средства фонда «попозже».

Дело Текебаева

Оппозиционер Омурбек Текебаев — один из кандидатов на предстоящих выборах президента Кыргызстана. Накануне, 16 августа, власти признали политика виновным в получении взятки в 1 млн долларов и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Судья применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

Сам Текебаев и его сторонники считают дело против политика «политически мотивированным». До ареста Текебаев был одним из главных критиков президента страны Алмазбека Атамбаева.

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