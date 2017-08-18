Авария с участием пяти машин произошла на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького. Как сообщили в службе скорой помощи, два человека скончались на месте.

ДТП произошло 18 августа примерно в 6 утра — в центре Бишкека столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погибли два человека — водитель такси и пассажир автомашины «Мазда».

«Один человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он виновник ДТП. Его забрала милиция. Остальные пассажиры от госпитализации отказались. У них ушибы. Им оказана первая медпомощь», — пишет 24.kg со ссылкой на станцию «скорой помощи».

Пресс-секретарь Патрульной милиции Медер Шабдаров сказал, что детали аварии выясняются.

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