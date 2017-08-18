Бутырский суд Москвы приговорил гендиректора типографии «Печатный экспресс» Сергея Москвина к 2,5 годам колонии поселения. В прошлом году при пожаре в его типографии погибли 17 человек, 14 из которых — кыргызстанки.
Суд вынес приговор 17 августа — кроме Москвина, был также осужден главный инженер предприятия Антон Яцков, он получил 3,5 года лишения свободы в колонии поселения.
Обоих приговорили за «нарушение требований противопожарной безопасности», повлекшее гибель людей.
Пожар в типографии произошел летом 2016 года — тогда погибли 17 человек, среди которых были 14 кыргызстанок.
По версии следствия, пожар произошел из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в здании типографии.
Все погибшие в это время находились на четвертом этаже здания в раздевалке во время пересмены. От резкого возгорания, они не успели покинуть здание и задохнулись в раздевалке от угарного газа.
По данным главного управления МЧС Москвы, жертвы пожара находились в заблокированном помещении, и спасателям пришлось вскрывать стену.
Гибель девушек в московской типографии вызвала реакцию в Кыргызстане — граждане пришли на акцию скорби и возложили цветы к памятнику Уркуе Салиевой в Бишкеке.
Фото: РИА Новости
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