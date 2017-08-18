Оригинал материала опубликован на сайте Сabar.Аsia.

Ряд владельцев авто пожаловались, что на трассе основной туристической зоны инспектора патрульной милиции вымогают деньги за якобы наличие алкоголя в организме, хотя некоторые водители утверждают, что не употребляли спиртные напитки. Отдел патрульной милиции по УВД Иссык-Кульской области проводит служебную проверку по этим жалобам.

В социальных сетях водители жалуются на недобросовестную работу некоторых инспекторов, ответственные за безопасность на дорогах в курортном городе Чолпон-Ата и на трассе по направлению в город Балыкчы.

Один из них сообщает, что 11 августа был остановлен сотрудником управления патрульной милиции в Чолпон-Ате и прошел освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По его словам, он неделю не употреблял спиртных напитков, но тем не менее алкотестер показал наличие алкоголя на 0,88 мг/л.

Согласно утвержденным нормам, в Кыргызстане показатели алкоголя в крови не должны превышать 0,03‰.

«Мной в настойчивой форме было предложено проехать в наркологию, чтобы опровергнуть эти показания, — написал на сайте kaktus.media водитель по имени Сергей. – Увидев такую уверенность, инспектор начал юлить, задавать странные вопросы: «Пил?», «Как это не пил?», «Ты же всё равно пил!» и все в таком роде. После легкой словесной перепалки мне были возвращены документы с фразой: «Хоть на чай оставь». Данная просьба была полностью проигнорирована мной, после чего я продолжил свой путь».

Другие водители говорят об аналогичных случаях.

«Меня так же остановили, только при выезде из Балыкчи, — написал Stanislav Pak на Facebook. – Я не пил на отдыхе, и тут мне предъявляют какой-то замызганный аппарат, в который непонятно сколько человек дышало. Показало 0.75пм. Я так же ответил, что с радостью проеду в наркологию. Мне отдали документы, и я уехал».

Один из водителей рассказал cabar.asia, что 11 августа он был остановлен на трассе между селом Тамчы и городом Балыкчы. Несмотря на то, что он не был пьян, он отдал 1000 сомов чтобы избавиться от дальнейших разбирательств.

«В предыдущий день я выпил только одну кружку «Арпы», наверняка оно должно было уже выветриться, но в алкотестере уровень был превышен в несколько раз, будто я пил водку, — сказал водитель в беседе с журналистом. – Они сказали, что дальше будут разбираться в наркологическом центре и если не хочу ехать, надо дать 20 000 сомов. У меня таких денег не было, отдал тысячу и поехал дальше».

Водитель добавил, что эти инспекторы останавливали в основном дорогие машины и внедорожники.

Служебная проверка

В Отделе патрульной милиции Управления внутренних дел (ОПМ УВД) по Иссык-Кульской области сообщили, что проинформированы об этих жалобах и сейчас идет разбирательство по одному конкретному случаю, имевший место в городе Чолпон-Ата.

Для того, чтобы руководство могло выяснить, на каком посту были зафиксированы такие злоупотребления и какой именно инспектор был в этом замешан, начальник ОПМ УВД просит водителей сообщать места, где они были остановлены, дату и примерное время.

Начальник ОПМ УВД по Иссык-Кульской области Азамат Исраилов сказал, что пока ведется проверка, сложно что-либо однозначное говорить об этих случаях, но при этом напомнил, что показатели алкотестера всегда являются предварительными.

«На основании показания алкотестера они [инспекторы] не могут составить административное правонарушение, — сказал в беседе cabar.asia Азамат Исраилов. – Алкотестер сам по себе юридической силы не имеет. Чтобы в отношении водителя возбудить административное производство, более того, чтобы привлечь его к административной ответственности, нужно заключение врача».

Почему алкотестер может обманывать?

Исраилов отметил, что все алкотестеры, используемые инспекторами на дорогах, сертифицированы и запломбированы. Он выразил мнение, что возможно аппаратура могла дать сбои либо инспектора не обнулили предыдущие показатели.

Тематические веб-порталы, посвященные системам определения алкоголя в организме человека, отмечают уязвимые свойства алкотестера и его слабый анализ объективного определения спиртосодержащих элементов.

«Алкотестер имеет измерительный датчик, более уязвимый, чем используемый в алкометрах. Внешняя среда и даже переизбыток различных примесей химических веществ в выдыхаемых парах при проверке человека могут отрицательно влиять на точность его измерений», — говорится в статье alkotestery.ru.

Алкотестеры делятся на два вида: для нечастого использования («персональные») и специальные аппараты для многочисленного эксплуатирования без больших интервалов, которыми могут пользоваться инспекторы на дорогах.

«Алкотестер обычно идеально подходит для личных нужд и для подстраховки во время поездок на транспорте мимо постов ГАИ в перерывах между употреблением спиртного», — отмечает автор статьи.

В России дорожная полиция использует алкометры, которые считаются более выносливыми для массовых проверок и с высокой долей точности.

«Алкометр — более серьезный измерительный прибор. В алкометрах используется электрохимический датчик, на его показания меньше влияют внешние факторы. Алкометр – именно тот прибор, который используется для экспертной проверки водителей по направлению сотрудниками ГИБДД», — сообщает портал alkotestery.ru

Однако алкометры по стоимости стоят в несколько раз выше, чем алкотестеры. В российских интернет-магазинах, одна единица профессионального алкометра начинается от 20 тысяч рублей, в то время как алкотестеры стоят от 5 тысяч рублей.

В Кыргызстане далеко не все посты инспекторов патрульной милиции обеспечены алкотестерами. По Иссык-Кульской области их насчитывается 6 единиц.

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров в мае этого года инициировал законопроект, чтобы обязать водителей иметь персональные алкотестеры. Согласно этой идее, предварительный тест поможет водителю оценить, можно ли садиться за руль, и освободит правительство от финансовых затрат по обеспечению специальных мобильных аппаратов определения алкоголя.

Однако мало кто верит, что автовладельцы пойдут на расходы по покупке алкотестеров. В бишкекских интернет-магазинах их цена начинается минимум от одной тысячи сомов.

Тем не менее многие согласны, что власти должны предпринять больше мер, чтобы повысить безопасность на дорогах Кыргызстана.

В последние годы, в связи с увеличением количества автомобилей, растет и число ДТП со смертельным случаем.

По данным Главного управления патрульной милиции, за первое полугодие 2017 года зарегистрировано более 2,500 тысяч происшествий, что на 4,2 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В этих ДТП суммарно погибло 307 человек, в том числе 30 детей.

В то же время очевидно, что обеспечение безопасности на дорогах не должно превращаться в бизнес и от него не должны страдать законопослушные водители.

Начальник Отдела патрульной милиции УВД по Иссык-Кульской области Азамат Исраилов отметил, что его отдел хорошо понимает важность создания благоприятных условий для туристов и на регулярной основе проводит профилактические работы с инспекторами дорожного движения о недопустимости нарушения служебной дисциплины.

«Мы своими силами проведем еще и негласную проверку, как они несут службу, используют алкотестеры. Потому что раньше такого не было. До конца сезона осталось десять дней, весь сезон хорошо отработать и за 10 дней вот так взять и… Для нашего руководства это неприятный момент, мы стараемся такого допускать», — заключил начальник ОПМ УВД по Иссык-Кульской области Азамат Исраилов.

Фото: Cabar.Asia