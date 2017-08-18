Российский бизнесмен Леонид Маевский заявил, что потратит на благотворительность 1 млн долларов, которые должны ему выплатить по делу кыргызского оппозиционера Омурбека Текебаева.

Маевский сказал в интервью изданию «Коммерсант», что он должен получить 1 млн долларов в результате конфискации имущества Текебаева.

По версии следствия, Маевский дал в 2010 году взятку Текебаеву в размере 1 млн долларов в обмен на контроль над сотовым оператором «Мегаком», но политик — в прошлом зампредседателя Временного правительства — не выполнил свою часть сделки.

Маевский сказал, что потратит деньги на благотворительность в Кыргызстане.

Омурбека Текебаева и его соратника Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В итоге, оба политика проведут в колонии 4,5 года после примененной к ним амнистии.

Сам приговор Маевский не стал комментировать — по его словам, в деле были «железобетонные доказательства».

«Я не уполномочен комментировать сам приговор. Он такой, как посчитал справедливым суд», — сказал бизнесмен изданию «Коммерсант».

Сам оппозиционер и его соратники считают дело «политическим» из-за критики Текебаева в адрес властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

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