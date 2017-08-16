Первомайский райсуд Бишкека приговорил оппозиционеров Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Текебаева признали виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов, а Чотонова в посредничестве при этой сделке. Приговор обвиняемым зачитывали в течение 45 минут.

Адвокаты политиков будут оспаривать приговор в суде второй инстанции.

Сразу после оглашения приговора сторонники оппозиционера начали кричать: «Позор, позор!» Несмотря на приговор, сильных акций протеста со стороны сочувствующих Текебаеву не было.

Соратница Текебаева, депутат «Ата-Мекена» Аида Салянова назвала решение суда “ожидаемым”.

По её словам, судебный процесс против оппозиционера — это “политический заказ”, а судьи выносящие «несправедливые» решения в будущем «будут наказаны».

Дело Текебаева

Текебаева и Чотонова обвинили в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По версии обвинения, Текебаев получил от Маевского 1 млн долларов взамен на доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

По словам российского бизнесмена, сделка произошла в 2010 году — тогда Текебаев был заместителем председателя Временного правительства, сформированного после апрельской революции 2010 года, а затем депутатом парламента.

Чотонов, по версии следствия, был посредником в этой сделке.

Оба отрицают свою вину и называют дело «политическим заказом» властей.

Процесс над политиками продолжается с февраля 2017 года.

Текебаева арестовали на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив президента, в частности, он и его фракция “Ата Мекен” были против изменений в Конституцию, которые, в итоги, были приняты в конце 2016 года.

Приговор Текебаеву: как это было

Хронику ведут: Нуржамал Джанибекова, Рустам Халимов, Метин Джумагулов, Алмир Алмамбетов, Бегимай Исаева, Александра Титова, Нигина Мамадалиева, Айжамал Джаманкулова.