Служители церкви в Нидерландах пожаловались в прокуратуру на порноролик, в котором актеры занимались сексом в местной исповедальне. Правоохранители отказались наказывать авторов видео, потому что закон о богохульстве в стране отменили пять лет назад.

Нидерландская прокуратура отклонила жалобу служителей католической церкви, которые возмутились порнороликом, снятым в церкви Святого Иосифа в городе Тилбург.

Ролик выложили на одном из голландских порносайтов в январе 2017 года. В нем актеры занимаются сексом в исповедальне готической церкви.

После жалобы церковных служителей, прокуратура заявила, что не может привлечь к ответственности авторов порноролика, потому что закон о богохульстве в Нидерландах отменили в 2012 году.

«Мы считаем ролик оскорбительным и неуважительным, но мы посмотрели законы и не видим здесь преступления. Богохульство не влечет наказания, а незаконного проникновения на чужую территорию тут нет», — заявили в прокуратуре.

Однако представители церкви остались недовольны решением прокуратуры. По их мнению, авторы ролика проникли в исповедальню незаконно, перебравшись через ограду.

«Министерство юстиции полагает, что нам нужно было повесить табличку “вход воспрещен” на воротах церкви. И только в таком случае мы сможем привлекать к ответственности тех, кто занимается подобными делами. Но вешать такую табличку на входе в церковь — это же полный абсурд», — сказал служитель церкви Харри де Сварта.

Священник считает, что в системе правосудия Нидерландов имеются пробелы. Он возмущен тем, что отмена закона о богохульстве не позволяет полиции наказывать нарушителей церковных норм.

Сейчас руководство церкви Святого Иосифа решает будет ли подавать гражданский иск в суд.

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