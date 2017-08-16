Омурбек Бабанов официально зарегистрирован как кандидат в президенты, об этом сообщили в Центризбиркоме. Он стал вторым кандидатом, получившим удостоверение от ЦИКа.
В Центризбиркоме сообщили журналисту Kloop.kg, что экс-премьер-министр Кыргызстана и депутат Омурбек Бабанов получил официальное удостоверение кандидата в президенты страны.
«Он сдал все что нужно для официальной регистрации своей кандидатуры и получил свое удостоверение кандидата в президенты на выборах 2017 года», — сообщили в пресс-службе ЦИКа.
Бабанов сдал в ЦИК 107 тысяч подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры. Из них достоверными признаны 103 тысячи подписей.
Омурбек Бабанов — лидер партии «Республика» — заявил 1 июля, что будет баллотироваться на пост президента в качестве самовыдвиженца.
Действующий президент Алмазбек Атамбаев неформально поддержал Бабанова в гонке за президентский пост.
Сам глава государства официально поддерживает действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который тоже выдвигается на выборах.
Первым удостоверение кандидата получил бывший премьер-министр Темир Сариев. Он сдал в ЦИК более 60 тысяч подписей граждан и тест на знание кыргызского языка.
Регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года.
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