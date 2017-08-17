Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» во втором матче за Суперкубок Испании со счетом 2:0. По итогам двух встреч (5:1), впервые за пять лет, главный кубок страны достался «сливочным».

«Реал», у которого было преимущество благодаря победе в первом матче, открыл счет уже на 4-й минуте встречи.

Потрясающим ударом из-за пределов штрафной Марко Асенсио забросил мяч прямо под перекладину – 1:0.

Казалось, удара такой силы Марк-Андре тер Штеген просто не ожидал, а потому и не успел предпринять какой-то попытки спасти свои ворота.

В первом тайме «Реал» обладал безоговорочным преимуществом, не давая сопернику даже близко подобраться к своей штрафной. Все попытки «Барсы» «размочить» счет пресекались слаженной работой защиты королевского клуба.

Из центра поля мяч снова и снова прорезал себе путь к штрафной каталонцев, где его поджидали Карим Бензема и Марко Асенсио.

«Реал» доминировал и всем видом давал понять, что на забитом не остановится. Попытки удвоить преимущество продолжались.

На 39-й минуте Бензема получил мяч в штрафной «Барселоны», мастерски обработал его первым касанием, а следующим забросил прямо в ворота – 2:0. Во второй раз тер Штеген просто проводил взглядом мяч, прилетевший в его сетку.

Попытки «Реала» забить продолжались и до конца тайма, но успехом ни одна из них не увенчалась, счет оставался прежним.

Удивительно, но играть второй тайм «Барселона» вышла настроенной очень решительно. После перерыва у каталонцев появились силы и скорость, они стали контролировать мяч. Но надолго гостей не хватило – «Реал» аккуратно отвоевал мяч и преимущество обратно.

Хозяева уверенно доиграли матч, сохранив ворота в неприкосновенности.

По сумме двух встреч «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» со счетом 5:1 и завоевал уже второй трофей в новом сезоне. Вот уже 68 матчей подряд королевский клуб не уходит с поля без забитых мячей.

Во втором «Класико» «сливочные» расправились с соперником даже без помощи своего главного бомбардира – Криштиану Роналду, схлопотавшего пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи.

Португалец пропустит первые четыре тура испанской Примеры.

Ответный матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» прошел в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Real Madrid