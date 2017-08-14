Мадридский «Реал» победил в гостях у «Барселоны» со счетом 3:1. Первый матч за Суперкубок Испании выдался зрелищным – с автоголом, пенальти и удалением Криштиану Роналду.

По истечении первых 45 минут матча невозможно было предугадать, что дальше болельщиков ждет много сюрпризов. На табло были нули, а игра в первом тайме шла размеренно и местами даже скучно.

После перерыва обстановка на поле накалилась, соперники стали играть быстрее и жестче.

Горячо любимое болельщиками «Эль-Класико» в своем привычном виде – с драками и обилием желтых карточек – началось на 50-й минуте матча.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, в попытке спасти свои ворота, неудачно выставил ногу навстречу передаче Марсело и мяч срикошетил прямо в ворота Марка-Андре тер Штегена – 0:1.

Пропустив «Барселона» старательно пыталась отыграться. Но защита «Реала» работала слаженно, сильно близко соперника не подпускала.

На 76-й минуте в штрафной площади «Реала» голкипер «сливочных» сбил с ног Луиса Суареса. Судья, ни секунды не колеблясь, назначил пенальти.

Главная звезда каталонского клуба Лионель Месси, без проблем развел Кейлора Наваса и мяч по разным углам ворот, сравняв счет – 1:1.

Ничья «Реал» явно не устраивала и королевский клуб стал предпринимать попытки вернуть свое преимущество. И ему это удалось.

Вышедший на замену Криштиану Роналду, на 80-й минуте матча вывел свою команду вперед потрясающим ударом в девятку с дальней дистанции. Забитый гол Роналду отпраздновал сняв майку, за что незамедлительно получил от судьи желтую карточку.

Несколько минут спустя Роналду побежал в штрафную «Барселоны» оформлять дубль, но защитник каталонцев Самуэль Умтити сопернику помешал, подперев его корпусом. Роналду на ногах не устоял – упал прямо в штрафной.

Судья посчитал, что португалец симулирует, показал футболисту второй «горчичник» и удалил его с поля. В решающем матче главная звезда «сливочных» уже сыграть не сможет.

За десять минут до конца встречи «Реал» остался в меньшинстве, а «Барселона» тщетно пыталась воспользоваться численным преимуществом.

Точку в матче поставил 21-летний полузащитник мадридского клуба – Марко Асенсио. На 90-й минуте эффектным ударом испанец забил третий гол в ворота «Барселоны».

Второй матч за кубок страны между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 17 августа в Мадриде, на «Сантьяго Бернабеу». Там и решится судьба главного испанского трофея.

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