Центризбирком считает, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков не использовал служебное положение для сбора подписей и не нарушал правил предвыборной агитации. Ранее правозащитники и политики обвинили Жээнбекова, претендующего на пост президента, в использовании административного ресурса.

Центральная избирательная комиссия посчитала, что кандидаты в президенты Темир Сариев и Рита Карасартова не предоставили доказательств того, что Жээнбеков использовал свое служебное положение для проведения предвыборной агитации.

«Доказательства об использовании средств массовой информации в целях проведения или предвыборной агитации не представлены. […] ЦИК решила в удовлетворении жалобы отказать», — говорится в официальном заявлении Центризбиркома.

Рита Карасартова в интервью журналисту Kloop.kg сказала, что в обжаловании решения ЦИКа «нет смысла».

«После ЦИКа мы должны обращаться в суд, а суд показал в случае с Текебаевым (имеется в виду дело оппозиционера Омурбека Текебаева, который с февраля этого года сидит в СИЗО и является кандидатом в президенты), что решения суда ничего не значат. Поэтому смысла нет», — сказала она.

Ранее «Коалиция за демократию и гражданское общество» и кандидаты в президенты Темир Сариев и Рита Карасартова обвинили действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в «использовании служебного положения» для предвыборной агитации.

Они требовали у ЦИКа отказать Жээнбекову в регистрации из-за нарушений.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года. Для участия в выборах зарегистрировались 59 кандидатов среди которых бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев, действующий глава правительства Сооронбай Жээнбеков.

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