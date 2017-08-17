Бишкекский градоначальник Албек Ибраимов заявил, что новые дороги, построенные на китайский грант, прослужат 10-15 лет без капитального ремонта.

Ибраимов заявил на встрече с журналистами, что часть дорог закончат строить к началу октября 2017 года, а остальные — уже в следующем году.

По словам мэра, из городского бюджета выделили 604 миллиона сомов на ремонт еще 51 улицы.

«Самое главное для нас, чтобы строительный сезон продлился как можно дольше. Если зима будет ранней, конечно, какие-то работы не сможем провести. В морозное и дождливое время асфальт укладывать нельзя», — сказал Ибраимов.

Мэр пообещал разгрузить центральные проспекты Чуй и Жибек Жолу за счет строительства моста на пересечении улиц Фрунзе и Торекула Айтматова.

«Очень серьезная разгрузка. Ширина дороги составит 11,5 метра. Улица Айтматова в этом году будет продлена до Салиевой, а дальше в перспективе до Жибек Жолу», — сказал он.

Ибраимов утверждает, что строительство дорог вызвало много инфраструктурных вопросов — пришлось обновлять арычную систему и старые канализационные и водопроводные трубы.

«На столбах устанавливаем самонесущий кабель. Будет и освещение, то есть полностью ведем благоустройство», — сказал мэр.

При строительстве моста, по словам Ибраимова, возник спор по двум участкам, территория которых попала в план реконструкции. Мэр пообещал выплатить компенсацию владельцам участков.

Китай выделил более четырех млрд сомов на реконструкцию около 95 километров дорог на 49 улицах Бишкека.

Реконструкция на некоторых улицах вызвала протесты местных жителей и экологов, которые были против вырубки деревьев вдоль дорог.

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