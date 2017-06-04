Данияр Айтман: Почему не нужно расширять дороги в Бишкеке

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Но так ли это на самом деле? Уменьшатся ли пробки в результате расширения дорог?

Экономическая и транспортная науки, а также мировой опыт дорожного строительства дают однозначный ответ на этот вопрос: расширение дорожного полотна не уменьшает пробок, а напротив, делает их хуже.

Почему так происходит, объясняет хорошо известный в транспортной науке постулат Льюиса-Могриджа: чем больше строится дорог, тем больше появляется машин, которые заполняют эти дороги.

Опыт строительства дорог по всему миру — в Америке, Европе и Азии — показал, что новое дорожное пространство очень быстро заполняется дополнительным количеством транспорта, в результате чего скорость движения остается прежней, а пробки только увеличиваются в масштабах.