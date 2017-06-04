В столице Великобритании на Лондонском мосту фургон врезался в толпу людей. Из него вышли мужчины, вооруженные ножами, и напали на прохожих. Погибло 6 человек, более 30 ранены.

Нападения произошли в ночь на воскресенье в оживленном районе Лондона. На Лондонском мосту фургон врезался в толпу и сбил около шести человек, некоторые из них сразу погибли.

По словам очевидцев, из машины вышли вооруженные ножами люди и убежали в находящийся неподалеку Бороу-Маркет, где продолжили нападение на людей. На мужчинах были жилеты, имитирующие «пояс смертника», а в руках были охотничьи ножи с 30-сантиметровыми лезвиями.

«Я увидел мужчину в красном с довольно большим ножом, думаю, клинок был дюймов десять [25 см]. Он напал на другого человека и ударил его ножом три раза, не проявляя при этом никаких эмоций», – рассказал «БиБиСи» один из очевидцев нападения у станции метро Бороу Хай-стрит.

В результате наезда и атаки в Бороу-Маркете погибло по меньшей мере шесть человек, более 30 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.

Нападение с ножом произошло и в районе Воксхолл, но, по данным полиции, оно не имеет отношение к атаке на Лондонском мосту.

Данные британских СМИ на счет мужчин, совершивших атаку на Лондонском мосту, разнятся. Сначала говорили, что нападавшие были схвачены сразу. После писали, что были убиты двое из пяти. Последние данные говорят о том, что нападавших было трое и они все были застрелены полицией.

Район Бороу-Маркет и Лондонский мост оцеплены, полиция изучает воды Темзы – они считают, что спасаясь от фургона прохожие могли прыгнуть в воду. Правоохранительные органы уверены, что преступников было только трое, но просят горожан быть бдительными.

Власти страны признали произошедшее терактом. Это уже третий теракт, произошедший в Великобритании с марта.

Последний теракт произошел в Манчестере 22 мая. Тогда смертник взорвал себя на концерте Арианы Гранде, погибли 22 человека, большая часть из них – подростки.

В 22 марта было совершено нападение у здания британского парламента. Погибли пять человек, более 50 получили ранения.

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