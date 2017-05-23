Вечером 22 мая на стадионе в городе Манчестер в Великобритании произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 22 человекв, десятки ранены.

Новость обновлена в 12:30.

Британские власти рассматривают инцидент как возможный теракт. Взрыв произошел на крытом стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде вечером 22 мая 2017 года.

Полиция заявила, что погибли 22 человек, более 50 человек ранены. На видеозаписях с концерта видно, как люди в панике покидают стадион.

Пока не сообщается точное число людей, которые могли пострадать.

«Манчестер Арена» — самый крупный стадион в Великобритании, способный вместить около 21 тысячи человек.

Британская полиция утверждает, что взрыв произошел не на самом стадионе, а в фойе. Администрация же заявила, что взрыв произошел «за пределами заведения в общественном пространстве».

Предварительно полиция считает произошедшее терактом.

По данным телеканала CBS News, взрывное устройство было начинено гвоздями.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что взрыв мог организовать террорист-смертник. Однако власти не дали официального подтверждения этой версии.

Сама певица Гранде в своем Твиттер-аккаунте написала, что «сломлена» произошедшим.

«Мне до глубины души жаль, что подобное произошло. Нет слов», — сказала она.

Фото: Zuma/Global Look Press