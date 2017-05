Президент Алмазбек Атамбаев не смог поехать на саммит по обсуждению вопросов борьбы с терроризмом из-за «плотного графика». На встрече в Саудовской Аравии собрались лидеры 50 стран, включая президента США Дональда Трампа.

На саммите в Саудовской Аравии между лидерами стран с преимущественно мусульманским населением и США обсуждаются вопросы дальнейшего взаимодействия по борьбе с терроризмом.

В саммите принимают участие президенты только трех стран Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Руководитель пресс-службы президента Кыргызстана Алмаз Усенов сообщил Kloop.kg, что на встречу вместо президента поехал первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

«Нашего президента приглашали, но из-за плотного графика и уже запланированных мероприятий он не поехал», — сказал Усенов.

В Эр-Рияде проходят три саммита: «Саудовская Аравия — США», «Совет сотрудничества арабских государств — США» и «США — Исламский мир».

На первом саммите король Саудовской Аравии Салман ибн

Абдул-Азиз Аль Сауд встретился с Дональдом Трампом. США и Саудовская Аравия заключили контракт на поставку оружия на сумму 109,7 млрд долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что это была одна из крупнейших военных сделок в истории США.

In Saudi Arabia @POTUS has just completed largest single arms deal in US history, negotiating a package totaling more than $109.7 billion

— Sean Spicer (@PressSec) May 20, 2017