Житель Бишкека Бактыбек Абдуллаев добился от мэрии компенсации за проколотую шину. Колесо автомобиля лопнуло, когда он наехал на камни, находившиеся на дороге во время ремонта.

Вечером 10 марта 2017 года бишкекчанин Бактыбек Абдуллаев ехал по улице Панфилова, когда машина наехала на крупные камни, лежавшие на дороге. В результате одно колесо автомобиля лопнуло.

Абдуллаев рассказал, что на улице велись ремонтные работы, но он не увидел знаки, предупреждающие об этом. Мужчина обратился в мэрию с требованием возместить ущерб, но получил отказ.

«В первый раз я услышал, что сам был невнимателен за рулем. После этого написал заявление в муниципалитет и указал, что «Бишкекасфальтсервис» выполняет работы, не соблюдая правила безопасности. 30 марта была создана комиссия мэрии, которая вынесла решение возместить мне ущерб», — рассказал он.

Однако решение не было исполнено. После этого Абдуллаев попытался связаться с мэром Албеком Ибраимовым через интернет. Мужчине сообщили, что мэра уведомили о его проблеме. Письмо с обещанием выплатить компенсацию пришло Абдуллаеву 21 апреля, но деньги мужчина так и не получил.

Тогда Абдуллаев обратился в мэрию в третий раз — 13 мая 2017 года. Спустя четыре дня ему все-таки заплатили компенсацию в размере 2300 сомов.

Начальник «Бишкекасфальтсервиса» Мирлан Амантуров подтвердил, что мэрия действительно заплатила Абдуллаеву, но заявил, что все правила безопасности были соблюдены.

«Мы везде расставили дорожные знаки. Он въехал непосредственно на участок, где проводился ремонт. Можно сказать, что в этом есть и его вина», — сказал Амантуров.

В Кыргызстане крайне редки случаи, когда власти признают ошибки и выплачивают людям компенсации.

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