Сборная команда Швеции победила в финале чемпионата мира по хоккею. Матч против Канады скандинавы выиграли в серии буллитов. Бронзу чемпионата завоевала Россия.

Финальная встреча прошла вчера в Кёльне (Германия). Сборная Швеции обыграла действующих чемпионов мира канадцев в серии буллитов.

Первыми счет в матче открыли шведы. В конце второго периода шайбу в ворота сборной Канады забросил защитник Виктор Хедман. В начале третьего периода канадцы сравняли счет. Отличился Райан О’Райли – 1:1.

До конца матча счет оставался ничейным. Командам не удалось забить и в овертайме, матч перешел в серию буллитов, когда финалисты совершили по четыре решающих броска.

Канадцам не удалось отличиться, команду каждый раз спасал вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист. Титул чемпиона шведам принесли броски Ларса Никласа Бекстрёма и Оливера Экман-Ларссона.

Канадцы не сумели защитить свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году на чемпионате мира в России, а Швеция впервые с 2013 года выиграла мировое первенство.

Бронзовые медали турнира достались сборной России, проигравшей в полуфинале канадцам 2:4. Соперниками россиян в матче за третье место были хоккеисты сборной Финляндии, матч завершился со счетом 5:3 в пользу России.

Чемпионат мира проходил в немецком Кёльне и столице Франции — Париже с пятого по 21 мая. В следующем году страной-хозяйкой мирового первенства станет Дания.

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Фото: Чемпионат/Александр Сафонов