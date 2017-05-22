В воскресенье с 38-м туром завершился сезон испанской «Примеры». Мадридский «Реал» в решающем матче обыграл «Малагу» со счетом 2:0 и

впервые за пять лет стал победителем национального чемпионата.

В решающем матче с «Малагой» «Реал» забил два безответных гола. На второй минуте встречи с паса Иско счет открыл Криштиану Роналду.

Второй гол забил форвард Карим Бензема на 55-й минуте. После розыгрыша углового удара мяч удачно попал в ноги француза, который уверенно замкнул передачу — 2:0.

Интрига в чемпионате сохранялась до последнего тура, так как большую часть сезона «Реал» и «Барселона» шли нос к носу, отставая поочередно друг от друга на одно очко. Однако при равном количестве очков преимущество было у каталонского клуба, забившего больше голов.

При этом подопечные Зинедина Зидана сыграли на одну игру меньше, чем их главный конкурент. Матч «в запасе» против «Сельты» «Реал» выиграл, значит, против «Малаги» «сливочных» устроила бы даже ничья.

Королевский клуб победил в последнем матче сезона, не оставив никаких вопросов о чемпионстве. Этот кубок «Ла Лиги» — 33-й в истории «Реала».

Главный тренер команды Зинедин Зидан выиграл уже четвертый трофей за полтора сезона у руля «Реала». Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, кубок клубного чемпионата мира и новоиспеченный кубок «Ла Лиги» 2016/17 пополнили коллекцию французского специалиста.

Вручение кубка чемпиону в Испании немного отличается от других стран. В «Ла Лиге» кубок принято выдавать не сразу после последнего тура, а только спустя день или два на домашнем стадионе команды-победителя. Кроме того, в Испании игроки не получают персональные золотые медали.

Команда завоевала первый трофей в сезоне, и теперь подопечных Зинедина Зидана ждет главный матч — финал Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе третьего июня. Соперником «Реала» в решающей встрече будет чемпион итальянской Серии А — «Ювентус».

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Фото: UEFA