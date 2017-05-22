На экраны кинотеатров вышел фильм «Чужой: Завет», рассказывающий о команде космического корабля, прибывшую на неизведанную планету. «Чужой: Завет» – еще один из многочисленных фильмов, посвященных опасному инопланетному чудовищу. Хорошо ли вы знаете киновселенную Чужих? Kloop.kg приготовил для вас тест.
В чем заключается миссия Лицехвата?
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Кого родила Королева чужих в конце четвертого фильма?
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Чем заразился Чарли Холлоуэй в Прометее?
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Почему андроид Эш напал на Рипли?
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Какой новый вид ксеноморфа появился в третьем фильме?
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Почему человекоподобный ксеноморф убил королеву чужих?
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Кто был первым, из чьей утробы вышел ксеноморф?
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Кто такие Инженеры?
Правильно! Неправильно!
В чем особенность клонов Рипли?
Правильно! Неправильно!
Кого Рипли увезла вместе с собой с «Номостромо»?
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Тест: Что вы знаете о вселенной Чужих?
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Соавтор: Марат Абдыкалыков.