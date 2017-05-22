На экраны кинотеатров вышел фильм «Чужой: Завет», рассказывающий о команде космического корабля, прибывшую на неизведанную планету. «Чужой: Завет» – еще один из многочисленных фильмов, посвященных опасному инопланетному чудовищу. Хорошо ли вы знаете киновселенную Чужих? Kloop.kg приготовил для вас тест.

В чем заключается миссия Лицехвата? Убийство Ксеноморфа Подселение Грудолома в потенциального носителя Высосать все вещества из своей жертвы Правильно! Неправильно! Continue >> Кого родила Королева чужих в конце четвертого фильма? Человекоподобного монстра Грудолома Бегуна Правильно! Неправильно! Continue >> Чем заразился Чарли Холлоуэй в Прометее? Черной жидкостью Грудоломом Космическим гриппом Правильно! Неправильно! Continue >> Почему андроид Эш напал на Рипли? Он принял ее за Чужого Он вышел из строя Был раскрыт приказ 937 Правильно! Неправильно! Continue >> Какой новый вид ксеноморфа появился в третьем фильме? Человекообразный Бегун Диакон Правильно! Неправильно! Continue >> Почему человекоподобный ксеноморф убил королеву чужих? Оно решил, что его мать — Рипли, а не королева Королева чужих хотела его убить Решил восстать против королевы Правильно! Неправильно! Continue >> Кто был первым, из чьей утробы вышел ксеноморф? Рипли Инженер Элизабет Шоу Правильно! Неправильно! Continue >> Кто такие Инженеры? Боги Создатели Ксеноморфы нового уровня Правильно! Неправильно! Continue >> В чем особенность клонов Рипли? Они сильнее чужих Их кровь может излечить от лицехвата У них инстинкты чужого Правильно! Неправильно! Continue >> Кого Рипли увезла вместе с собой с «Номостромо»? Ксеноморфа Инженера Корабельного кота Правильно! Неправильно! Continue >> Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Тест: Что вы знаете о вселенной Чужих? Я набрал %%score%% из %%total%% правильных Поделитесь своими результатами : Facebook Facebook

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Соавтор: Марат Абдыкалыков.