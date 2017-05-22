На экраны кинотеатров вышел фильм «Чужой: Завет», рассказывающий о команде космического корабля, прибывшую на неизведанную планету. «Чужой: Завет» – еще один из многочисленных фильмов, посвященных опасному инопланетному чудовищу. Хорошо ли вы знаете киновселенную Чужих? Kloop.kg приготовил для вас тест.

В чем заключается миссия Лицехвата?
В чем заключается миссия Лицехвата?
Правильно! Неправильно!
Кого родила Королева чужих в конце четвертого фильма?
Кого родила Королева чужих в конце четвертого фильма?
Правильно! Неправильно!
Чем заразился Чарли Холлоуэй в Прометее?
Чем заразился Чарли Холлоуэй в Прометее?
Правильно! Неправильно!
Почему андроид Эш напал на Рипли?
Почему андроид Эш напал на Рипли?
Правильно! Неправильно!
Какой новый вид ксеноморфа появился в третьем фильме?
Какой новый вид ксеноморфа появился в третьем фильме?
Правильно! Неправильно!
Почему человекоподобный ксеноморф убил королеву чужих?
Почему человекоподобный ксеноморф убил королеву чужих?
Правильно! Неправильно!
Кто был первым, из чьей утробы вышел ксеноморф?
Кто был первым, из чьей утробы вышел ксеноморф?
Правильно! Неправильно!
Кто такие Инженеры?
Кто такие Инженеры?
Правильно! Неправильно!
В чем особенность клонов Рипли?
В чем особенность клонов Рипли?
Правильно! Неправильно!
Кого Рипли увезла вместе с собой с «Номостромо»?
Кого Рипли увезла вместе с собой с «Номостромо»?
Правильно! Неправильно!

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Соавтор: Марат Абдыкалыков.


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