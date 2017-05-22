Журналисты агентства «24.kg» получили официальные документы, где расписано, какую сумму получили пострадавшие от крушения грузового «Боинга-747».

Всего на спецсчет Министерства чрезвычайных ситуаций до распределения средств неравнодушные люди перевели 102 млн 499 тысяч сомов.

Правительство не стало посписочно обнародовать распределение помощи, объяснив это соблюдением безопасности пострадавших.

Журналисты издания «24.kg» получили официальные документы распределения средств семьям погибших и пострадавших по состоянию на 10 мая.

На тот момент правительство уже перечислило на счета пострадавших более 92 млн сомов.

Размеры и выплаты компенсации каждому пострадавшему варьируются от 2,3 млн до 12,15 млн сомов.

При выплате компенсации власти учитывали количество погибших близких, вред здоровью и психологический стресс.

Например, одному из пострадавших заплатили 2,3 млн сомов — за погибшего родственника, разрушенный дом и психологический стресс.

Другой получил 4,15 млн сомов, в авиакрушении у него погибли двое членов семьи.

Третий получил 6,3 млн сомов за двух погибших, оставшихся детей-полусирот, ущерб здоровью и разрушенный дом.

Максимальная выплата, указанная в документах — 12,15 млн сомов. У пострадавшего погибли четверо близких, остались двое детей-полусирот.

Правительство выделило деньги и детям-сиротам. Каждому отдали по два миллиона сомов. Деньги зачислили на депозит, дети смогут получить их только после совершеннолетия.

Еще девять человек получили по 500 тысяч сомов, которые должны пойти на восстановление разрушенных домов.

По данным правительства, семь граждан уже купили собственное жилье. Глава Новопавловского айыл-окмоту Улан Садалиев сообщил, что на спецсчете МЧС еще остались нераспределенные деньги, потому что несколько человек не получили их.

«На сегодня у местного населения остались вопросы по инфраструктуре и дальнейшей судьбе населенного пункта — дадут ли им статус села», — сказал он.

Кроме того, турецкая авиакомпания «ACT Airlines», которая владела рухнувшим самолетом, также перечислила деньги правительству в размере 42 млн сомов.

Правительство пока не передало эти деньги жителям поселка. Власти дождутся полной компенсации от турецкой стороны в размере 195 млн сомов, затем займутся распределением денег.

Грузовый авиалайнер «Боинг-747» рухнул на поселок Дача-СУ вблизи Бишкека 16 января 2017 года, не долетев до аэропорта «Манас».

В результате крушения погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа.

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