Жители одного из районов Ошской области Кыргызстана вынуждены пить затхлую воду из грязного озера, куда сбрасывают нечистоты и куда оползнями и селями приносит не только мусор, но даже трупы животных. До ближайшего источника чистой воды — час езды, а привозная вода стоит для сельчан слишком дорого.

Оригинал материала опубликован на сайте проекта «Настоящее время».

Айнура живет в Кызыл-Октябре в Ошской области. Каждый день она с младшим братом приезжает за водой на озеро на своем верном ослике. Все, что дети набирают в пластиковые бутыли, хватит их большой семье лишь до завтра. Вода в озере грязная, но семья вынуждена использовать ее как питьевую, потому что чистой и более пригодной для питья воды нет во всей округе. Путь до ближайшего источника занимает около часа, и ездить туда могут только те, у кого есть собственный автомобиль.

Никто из соседей Айнуры и ее родных чистую питьевую воду позволить себе просто не может.

«Иногда кипятим, а бывает, что дети выпивают сырую воду, — говорит жительница Кызыл-Октября Роза Думанакунова. — Мусор, мусор плавает, видите? Мы его убираем в сторону и зачерпываем воду. Дети иногда пьют сырую воду. Прибегают после игр и пьют. Они же маленькие».

Сельчане признаются, что пить воду из озера опасаются, но другого выхода у них просто нет. Особенно опасно употреблять воду из озера весной, когда вместе с оползнями и селями в озеро приносит даже трупы животных.

«Оползни приносят сюда трупы лошадей. Иногда попадаются мертвые собаки. Они лежат чуть поодаль, а мы недалеко воду берем, — буднично рассказывает Роза Думанакунова. — Бывает, что и люди умирают. В прошлом году водой принесло труп человека».

Нынешней весной оползней и селей в районе было намного больше, чем обычно. Из-за мусора, который принесло со стороны гор, устье водохранилища Кемпир-Абад напоминает скорее болото.

«Стоит пойти дождю — и течение приносит трупы разных животных, погибших от селей. Тогда мы уже не можем использовать воду», — подтверждает рассказы соседки Айкокуль Закирова, еще одна жительница Кызыл-Октября.

Муж Айкокуль рассказывает, что привозит воду из ближайшей деревни. Но ехать туда слишком долго, да и подается там вода только в определенные часы. Сельчане, у которых есть стабильный заработок, привозят воду в бочках. Но каждая такая бочка стоит тысячу сомов, то есть примерно 15 долларов. Хватает воды примерно на месяц.

«У нас был родник, но его завалило из-за того, что в озере стало слишком много воды, — рассказывает Карамат Атабекова, жительница Кызыл-Октября. — Когда уровень воды уменьшится, родник появится снова. Люди обычно таскают воду оттуда во флягах на ишаках».

В настоящее без чистой воды в этой местности живут около 15 семей. Жаловаться властям, по их словам, бесполезно.

«С тех пор, как появилось водохранилище Кемпир-Абад, прошло уже лет двадцать. С тех пор мы и пьем эту воду. Здесь никогда чистой воды и не было», — вспоминает Камальдин, еще один житель Кызыл-Октября.

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