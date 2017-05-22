Городские власти сообщили, что постараются сохранить деревья на улице Токтоналиева в Бишкеке. Однако зеленые насаждения, которые мешают расширению дороги, придется вырубить.

Мэрия Бишкека сообщила, что вопрос вырубки деревьев на улице Токтоналиева (бывшей Душанбинской) все еще открыт. Городские власти выслушали жалобы жильцов и пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить деревья и кусты.

Начальник управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев сказал, что деревья и кусты на той части дороги, которая станет проезжей, нужно вырубить.

«В этом случае мы ничего не можем сделать. Придется рубить. На тротуарах мы постараемся сохранить всю зелень. Просто огородим деревья, проложим асфальт так, чтобы не надо было убирать деревья», — рассказал Эшенбаев.

По словам Эшенбаева, после реконструкции власти высадят зеленые насаждения везде, где это будет возможно.

Согласно проекту, власти собираются вырубить 1034 дерева. Муниципалитет планирует расширить двухполосную дорогу до четырехполосной, чтобы разгрузить проспект Манаса. Сейчас уже начались работы по снятию дорожного покрытия.

Некоторые жители многоэтажных домов на улице Токтоналиева возмущены действиями городских властей. Они неоднократно выходили на митинги и собрания возле своих домов, выступая против вырубки. Люди не против ремонта улицы, но они беспокоятся за будущее деревьев.

«Слезы наворачиваются, когда я прохожу по своим любимым аллеям и представляю, что все это будет вырублено», — рассказывает одна из жительниц Яника Ливинская.

Другие жители поддерживают инициативу властей. По их словам, улицу уже давно нужно отремонтировать.

«Мне кажется, это хорошая идея. Будут новые тротуары, и ирригационную сеть нам обещают поменять. Я живу здесь давно и не помню, чтобы эту дорогу хоть раз ремонтировали. А теперь будет новая, просторная», — сказал один из жителей Заирбек Маматов.

Проект мэрии осуществляется за счет китайского гранта. Китайское правительство выделило более четырех миллиардов сомов на реконструкцию около 95 километров дорог. Ремонт будет осуществляться на 49 улицах города.

По теме:



Фото: «Заноза».