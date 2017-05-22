«Виктимблэйминг»: Как мы поощряем насилие в отношении женщин

Как-то я обсуждала флешмоб #янебоюсьсказать (в рамках флешмоба #янебоюсьсказать разные женщины делились в соцсетях личными историями о пережитом насилии, о котором многие молчали годами) с одним мужчиной. Он сказал, что, не смотря ни на что, все-таки «бывают случаи, когда женщины действительно сами виноваты». Я уверена, что многие мужчины будут с ним солидарны в этом. Дорогие мужчины, объясните, как вы определяете эту тонкую грань между «сама виновата» и «не виновата»?

Очевидно, что у каждого эта грань будет разной. Насильники вольны проводить ее там, где им (лично) это удобно. Удобно совершить насилие, а в заключение сказать волшебное «сама виновата» и ты автоматически становишься белым, пушистым и невинным. Наказание за совершенное мужчиной преступление понесет женщина, потому что она виновата в том, что была не так одета, была не в том месте, не в то время и многое другое. Хотя на самом деле она «виновата» лишь в том, что она женщина.

Я была с подругами в ночном клубе, меня пригласил на танец какой-то авторитетный парень «с района», я вежливо отказалась. После этого он орал на весь танцпол, что знает, где я живу, где учусь, он найдет меня и я пожалею о своем отказе. Ничего не случилось, но я неделю не могла спать спокойно. А если бы он осуществил свои угрозы? Наверняка нашлись бы «добрые люди», которые бы объяснили все простым и емким «сама виновата».

Да, от этой истории не встают волосы дыбом, это «мелочи», которые стараешься скорее стереть из памяти. Но наряду с такими «мелочами» существуют истории, которые невозможно забыть, как бы не было велико желание похоронить их в прошлом.