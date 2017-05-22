«Виктимблэйминг»: Как мы поощряем насилие в отношении женщин

Вопреки здравому смыслу обвиняют не насильника, а женщину, пережившую сексуальное насилие. Общество осуждает и призывает женщину к молчанию. Если, несмотря на это, женщина находит в себе силы обратиться в правоохранительные органы, то и там она сталкивается с предрассудками, которые мешают справедливому расследованию таких преступлений.
Повествование ведется от лица Рады Галкиной.
Как-то я обсуждала флешмоб #янебоюсьсказать (в рамках флешмоба #янебоюсьсказать разные женщины делились в соцсетях личными историями о пережитом насилии, о котором многие молчали годами) с одним мужчиной. Он сказал, что, не смотря ни на что, все-таки «бывают случаи, когда женщины действительно сами виноваты». Я уверена, что многие мужчины будут с ним солидарны в этом. Дорогие мужчины, объясните, как вы определяете эту тонкую грань между «сама виновата» и «не виновата»?
Очевидно, что у каждого эта грань будет разной. Насильники вольны проводить ее там, где им (лично) это удобно. Удобно совершить насилие, а в заключение сказать волшебное «сама виновата» и ты автоматически становишься белым, пушистым и невинным. Наказание за совершенное мужчиной преступление понесет женщина, потому что она виновата в том, что была не так одета, была не в том месте, не в то время и многое другое. Хотя на самом деле она «виновата» лишь в том, что она женщина.
Я была с подругами в ночном клубе, меня пригласил на танец какой-то авторитетный парень «с района», я вежливо отказалась. После этого он орал на весь танцпол, что знает, где я живу, где учусь, он найдет меня и я пожалею о своем отказе. Ничего не случилось, но я неделю не могла спать спокойно. А если бы он осуществил свои угрозы? Наверняка нашлись бы «добрые люди», которые бы объяснили все простым и емким «сама виновата».
Да, от этой истории не встают волосы дыбом, это «мелочи», которые стараешься скорее стереть из памяти. Но наряду с такими «мелочами» существуют истории, которые невозможно забыть, как бы не было велико желание похоронить их в прошлом.
Слова «уят» и «сам виноват» должны быть обращены к насильникам и тогда насилия в нашем обществе станет меньше
В чем была виновата женщина, которую в Балыкчы изнасиловал таксист на глазах ее ребенка? В чем была виновата 10-летняя Асель, которую насиловал дядя? В чем была виновата беременная девушка, которую в новогоднюю ночь избили сотрудники ОВД прямо в отделении милиции?
Мы часто слышим о фактах насилия в отношении женщин, но очень редко о судебном преследовании таких случаев. Мало кто обращается в правоохранительные органы. Согласно исследованиям, в 2015 году 62% пострадавших от сексуального насилия в КР не обратились в милицию. Почему?
Одна из основных причин в том, что женщины знают, что, в первую очередь, обвинять будут именно их, а не насильников. Позор в случае огласки ляжет на женщину, а не на преступника.
Парадоксально, но в нашей культуре стыдно быть не насильником, а пережить насилие. Эта парадоксальность является основой того, что люди молчат, а насильники продолжают практиковать насилие. Именно по этой причине женщины не то, чтобы милиции, но и самым близким людям не могут рассказать о случившемся.
Более 60% не обратились в милицию! Получается, более 60% насильников остались безнаказанными!
В нашей культуре стыдно быть не насильником, а подвергнуться насилию
Безусловно, это отношение нужно менять среди сотрудников правоохранительных органов и системы правосудия в целом. Но, в первую очередь, это нужно сделать нам с вами. А именно прекратить адресовать женщинам слова «сама виновата» или «уят», будь это оскорбление, домогательство или изнасилование.
Это актуально не только в случаях сексуального насилия, но и физического, психологического или любого другого его вида. Потому что всегда виноват агрессор, а не жертва. Слова «уят» и «сам виноват» должны быть обращены к насильникам, и тогда насилия в нашем обществе станет меньше.
Для того, чтобы женщина нашла силы защищать себя с помощью закона, она должна получить поддержку со стороны родных, друзей, общества, политиков, СМИ и потом уже в правоохранительных органах.
Только, изменив свое отношение к теме насилия в отношении женщин, можно изменить отношение системы: создавать и принимать законы против насилия и, самое главное, – заставить эти законы работать.
Поддержите петицию против насилия в отношении женщин.
Чтобы остановить насилие, нужно изменить отношение к нему
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