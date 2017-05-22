Первомайский суд Бишкека назначил разбирательство по делу оппозиционера Омурбека Текебаева и экс-депутата Дуйшенкула Чотонова на пятое июня.

Госкомитет нацбезопасности завершил расследование по делу Текебаева и Чотонова 16 мая. Материалы передали в суд.

Ранее адвокат оппозиционера Чинара Джакупбекова заявила, что Текебаев не успел ознакомиться с делом. По ее словам, следователи госкомитета национальной безопасности дали на изучение документов всего 17 дней, восемь из которых пришлись на выходные.

Лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев находится в следственном изоляторе ГКНБ с 26 февраля. Его задержали в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки, и возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».

Следствие подозревает Текебаева в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году. Депутат за нее обещал ему доступ к управлению сотовой компанией «Мегаком». Следователи считают, что экс-депутат Чотонов выступал посредником в этой сделке.

Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический характер. Коллеги оппозиционера также назвали арест Текебаева «политическим преследованием».

Сторонники Текебаева и Чотонова неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и Джалал-Абадской областях, требуя освободить заключенных.

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Фото: «Заноза»