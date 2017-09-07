В современном футболе деньги стали играть важную роль. Клубы, которые финансово обеспечены, могут себе позволить купить любого игрока за любые деньги. Летнее трансферное окно закрылось, а значит пришло время подводить итоги. В нашем материале собраны десять самых дорогих трансферов за всю историю футбола.

Раньше за €100 млн можно было купить любого игрока, будь он обладатель «Золотого мяча» или победитель чемпионата мира, сейчас же за перспективного молодого футболиста предлагают баснословные €180 млн.

В топе много молодых футболистов, но нет сенсации прошлого сезона Килиана Мбаппе, который перешел из «Монако» в ПСЖ на правах аренды. Француз будет выступать за парижский клуб до лета 2018 года, и только после этого подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера должна составить €180 млн.

Неймар из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн



Официально бразильский нападающий Неймар признан самым дорогостоящим игроком в мировом футболе. Этот статус у него продержится как минимум до следующего трансферного окна.

Слухи о переходе Неймара ходили весь июль и наконец, в начале августа юристы 25-летнего футболиста заплатили «Барселоне» €222 млн. Такая сумма была указана в качестве отступных в контракте бразильца.

Деньги на выкуп собственного контракта Неймар получил в качестве официального посла чемпионата мира в Катаре.Таким образом его ничто не связывало с «Барселоной» и он свободно присоединился к ПСЖ.

Столь большая сумма денег, выплаченная за переход бразильца, вызвала общественный резонанс и обеспокоенность тем, сможет ли ПСЖ соблюсти правила финансового фэйр-плей. УЕФА уже начал расследование по делу парижского клуба.

Всего в футболке «Барселоны» Неймар провел 186 официальных матчей и забил в них 106 голов. После смены клубной прописки бразилец оборотов не сбавляет, в трех матчах за ПСЖ он забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Усман Дембеле из «Боруссии Дортмунд» в «Барселону» за €105 млн

На смену ушедшему из «Барселоны» Неймару пришел 20-летний француз Усман Дембеле. Каталонцы заплатили за него €105 млн и еще €45 млн в качестве различных бонусов.

Дембеле защищал цвета «Боруссии» всего один сезон, в котором провел 50 матчей, отметился 10 голами и 22 голевыми пасами.

Немецкий клуб купил молодого вингера летом 2016 года всего за €15 млн.

Поль Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за €105 млн



В 2009 году 16-летний Погба присоединился к первой команде «Манчестер Юнайтед». За три года в стане «красных дьяволов» Поль провел всего лишь 7 матчей. И в итоге был бесплатно отдан итальянскому «Ювентусу».

В туринском клубе Погба проявил себя очень достойно, завоевав там прочное место в старте. «Ювентус», имея в составе такого футболиста, выиграл 9 трофеев и дошел до финала Лиги чемпионов 2015 года.

Осознав свою ошибку, боссы «Манчестер Юнайтед» решили вернуть своего экс-игрока во что бы это не стало. К тому же, новый главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью настоял на этом переходе.

Так, летом 2016 года на перспективного хавбека претендовало большинство топ-клубов Европы. В итоге выбор 23-летнего Погба пал на родной клуб, куда он и перешел за €105 млн.

Гарет Бэйл из «Тоттенхэма» в «Реал Мадрид» за €101 млн



В 2007 году юный Бэйл перешел из «Саутгемптона» в лондонский «Тоттенхэм», где сразу же занял место в стартовом составе.

Главный тренер «Тоттенхэма», увидев не очень надежную игру в обороне, решил перевести Гарета в полузащиту. Смена позиции пошла Бэйлу на пользу и он начал частенько добывать победу в матчах, забивая в решающих моментах.

Безусловно хорошая статистика и яркая игра на поле привлекла испанский гранд «Реал Мадрид». Успешный в финансовом плане клуб выложил за 24-х летнего валлийца €101 млн, тем самым оформив на тот момент самый дорогой трансфер.

В составе «сливочных» Бэйл трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз испанскую Ла Лигу.

Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид» за €94 млн

В составе «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дебютировал в

в 2003 году. Под руководством тренера сэра Алекса Фергюсона португалец быстро прогрессировал.

Высокая скорость, дриблинг, штрафные удары и красивые голы — можно было подумать, что Роналду умел на поле всё. А «Манчестер Юнайтед» на тот момент находился в расцвете сил и регулярно выигрывал трофеи.

Награда «Золотой мяч» в 2008 году стала апогеем личных достижений для 23-летнего португальца. Тогда на столь перспективного футболиста нацелилось большинство грандов мирового футбола.

Но конкуренцию у всех смог выиграть именно мадридский «Реал», который 2009 году провернул сделку в €94 млн.

Трансфер Роналду в «Мадрид» можно смело относить к самым успешным трансферам в футболе. Потому что в составе королевского клуба Криштиану выиграл все возможные трофеи и награды, включая 3 «Золотых мяча» и 3 кубка Лиги чемпионов.

Гонсало Игуаин из «Наполи» в «Ювентус» за €90 млн



Начинал аргентинец свою футбольную карьеру на родине. Чуть позже, заметив потрясающие бомбардирские способности, его в свой стан пригласил мадридский «Реал».

После семи сезонов на «Сантьяго Бернабеу», Игуаин уехал покорять итальянскую Серию А. В составе «Наполи» в сезоне 2015-2016 он показал высокую результативность, забив 36 голов в 35 матчах.

Летом 2016 года туринский «Ювентус» предложил за аргентинца баснословные €90 млн.

Неймар из «Сантоса» в «Барселону» за €88 млн



Боссы каталонской «Барселоны» заплатили за Неймара свыше €88 млн в 2013 году. Большая часть этой суммы досталась семье игрока, благодаря хитрым действиям его отца.

Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за €85 млн

Этим летом на прогрессирующего бельгийца целились сразу два гранда английского футбола — «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В итоге выбор Ромелу пал на манчестерский клуб, а сумма трансфера составила €85 млн. Немалую роль в приобретении Лукаку сыграл тренер МЮ Жозе Моуриньо, который работал с ним вместе в «Челси» в 2013 и 2014-х годах.

Луис Суарес «Ливерпуля» в «Барселону» за €82 млн

Уругваец переехал в Барселону в летом 2014 года. Но он не мог выходить на поле до октября из-за дисквалификации, наложенной ФИФА за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Приняв во внимание эти условия, каталонцы хотели снизить цену за трансфер Суареса, но «Ливерпуль» на уступки не пошел.

Анхель Ди Мария из «Реал Мадрид» в «Манчестер Юнайтед» за €75 млн



Трансфер аргентинского технаря из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» можно считать провальным. На «Олд Траффорд» Ди Мария провел всего лишь один сезон, после чего был продан в ПСЖ за €63 млн.

Хамес Родригес из «Монако» в «Реал Мадрид» за €75 млн

Перспективного колумбийца мадридцы покупали на замену ушедшему Анхелю Ди Мария. «Монако» выручил €75 млн от продажи Хамеса в мадридский «Реал». Цена во многом обусловлена ярким выступлением Родригеса на чемпионате мира 2014 года.

Сейчас, после трех сезонов в «сливочной» футболке, колумбиец играет за немецкую «Баварию» на правах аренды.

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