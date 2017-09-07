Несколько кыргызских онлайн-изданий написали, что бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова выдвинули на пост главы Национального банка Кыргызстана. Сам Кулматов заявил, что ничего не слышал о своем выдвижении.

Информацию о том, что Кулматова выдвинули на пост главы Нацбанка нескольким СМИ подтвердили в Российско-кыргызском фонде развития (РКФР), который сейчас и возглавляет бывший мэр.

Также некоторые издания написали, что информацию о выдвижении Кулматова им подтвердили источники в аппарате президента.

Однако корреспонденту Kloop.kg в РКФР сказали, что не могут подтвердить эту информацию. По словам представителя фонда, Кулматов пока не ушел с должности главы РКФР. В аппарате президента Kloop.kg сказали, что не могут комментировать этот вопрос.

Сам Кулматов сказал в интервью изданию «Спутник», что по этому вопросу пока только прошли консультации, однако о том, что его кандидатуру уже выдвинули, он ничего не слышал.

Председателя Нацбанка избирает парламент по представлению президента.

Нынешнего главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова 25 августа назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Сапара Исакова. Место главы Нацбанка до сих пор остается вакантным.

Кубанычбек Кулматов занимает пост главы Российско-Кыргызского фонда развития с марта 2016 года.

До этого в течение двух лет он был мэром города Бишкека. С 2004 по 2013 годы он работал на разных должностях в Государственной таможенной службе, в том числе три года возглавлял её.