Пользователь фэйсбука Аскат Чыналы сообщил, что три человека, одетые в форму милиционеров, ограбили двух туристов из Словении. Милиция проверяет информацию об ограблении.

Пользователь фэйсбука Аскат Чыналы опубликовал пост об ограблении двух туристов из Словении 5 сентября. Он написал, что возле стадиона имени Долона Омурзакова трое мужчин в милицейской форме подошли к туристам из Словении, у которых в руках были деньги.

По словам Чыналы, мужчины забрали деньги у туристов, сославшись на то, что они поддельные и убежали.

«Подошёл к туристам спросить, что случилось. Они ответили, что милиционеры украли все их деньги! “Вот уроды”, — про себя подумал я! Решил не бросить в беде: привёз их домой, накормил и уложил спать», — написал Чыналы.

Чыналы также написал, что туристы отказались искать преступников и обращаться в милицию, потому что у них очень сжатые сроки пребывания в стране.

Сегодня при мне обокрали туристов из Европы, возле стадиона Спартак. Наша доблестная милиция окружила двух туристов и бу… Posted by Аскат Чыналы on Tuesday, September 5, 2017

В милиции Бишкека журналисту Kloop.kg сказали, что правоохранители начали проверку этого инцидента.