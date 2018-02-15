Лига чемпионов: «Реал Мадрид» обыграл «ПСЖ» в зрелищном матче, забив 3 мяча

Самая ожидаемая пара ⅛ финала Лиги чемпионов показала очень красивый и захватывающий футбол. Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1.

Этот матч ждали многие любители футбола и он по праву оправдал эти ожидания.

Счет в матче первыми открыли футболисты «ПСЖ», но гол забил не один из знаменитого трио — Неймар, Кавани, Мбаппе, а полузащитник парижан Адриен Рабьо.

Игра была очень богата на острые атаки и удары по чужим воротам. Одна из атак «Реала» закончилась назначенным пенальти, который успешно реализовал нападающий Криштиану Роналду — 1:1.

После обмена голами интерес к происходящему на поле только возрос. Несколько опасных голевых моментов имели нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, однако они их не смогли довести до гола.

Остальные два гола Мадрида пришли после выхода на поле полузащитника Марко Асенсио, который отдал две голевые передачи. Голы забили тот же Роналду и защитник Марсело.

Взяв во внимание результат этой встречи, фаворитом на проход в ¼ финала однозначно становится мадридский «Реал».

До этого матча соперники встречались между собой 7 раз, в которых 3 раза был сильнее «ПСЖ», 2 раза «Реал» и 2 раза команды разошлись, сыграв вничью.

Ответная встреча ⅛ финала пройдет 7 марта в Париже.

Параллельно с игрой в Мадриде также был сыгран матч между португальским «Порту» и английским «Ливерпулем». Многим было понятно какая команда фаворит в этой паре, и это подтвердилось крупным счетом.

«Ливерпуль» обыграл соперника, забив ему 5 безответных мячей. Голы на свой счет записала тройка нападения – Садио Мане (3 гола) , Роберто Фирмино, Мохаммед Салах.

Ответный матч состоится в Ливерпуле 7 марта и начнется в 1:45 по бишкекскому времени.

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