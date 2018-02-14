Бишкекская ТЭЦ

Дастан Догоев ушел с должности главы ГРС

Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастан Догоев подал в отставку. По словам пресс-секретаря премьер министра Урмат Кабыловой, Догоев ушел по собственному желанию.

Документ об отставке уже подписал глава правительства Сапар Исаков. Новым председателем ГРС стала Алина Шаикова, которая уже занимала этот пост в 2014-2015 годы.

Догоев был главой ГРС меньше года. За это время ГРС оказалась в центре скандала, когда один из ее серверов содержал негосударственный сайт, созданный для попытки влияния на президентские выборы.

Расследование по аварии на ТЭЦ: предварительные итоги

Межведомственная комиссия объявила предварительные итоги расследования причин аварии на ТЭЦ Бишкека.

По предварительной информации, она произошла из-за несогласованных действий персонала теплоэлектросети по ликвидации аварии, неготовности оборудования к холодам, а также из-за задержки включения третьего энергоблока.

В отчете комиссии написано, что должностные лица «Электрических станций» допустили «грубейшие нарушения», потому что их заранее предупреждали о приближении аномального похолодания.

Также проверка показала, что сотрудники ТЭЦ 26 января не включили своевременно третий котлоагрегат, хотя он был полностью готов к работе. Впоследствии котел объемом 240 тонн запустили 30 января.

Коттедж Джакуповой выставили на торги для погашения долга Атамбаеву

Октябрьский райсуд выставил на торги коттедж правозащитницы Чолпон Джакуповой для выплаты трех миллионов сомов в качестве моральной компенсации экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Этот дом находится на Иссык-Куле.

Судебное заседание о выставлении на продажу ⅓ части квартиры соучредителя издания «Заноза» Нарына Айыпа, которого суд также признал виновным в оскорблении чести и достоинства Атамбаева, перенесли на 22 февраля.

Джакупова должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, а Нарын Айып — 9 млн.

Еще один со-учредитель «Занозы» Дина Маслова, проходящая по этому же делу, должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, однако у нее нет имущества, которое суд мог бы выставить на торги.