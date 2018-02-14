Догоев ушел с поста главы ГРС, его заменит Шаикова

Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастан Догоев подал в отставку со своего поста. Его заменит на этой должности бывшая глава ГРС Алина Шаикова.

Об отставке Догоева стало известно вечером 14 февраля — эту информации подтвердила Kloop.kg пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова.

По её словам, Догоев ушел по собственному желанию.

Документ об отставке уже подписал глава правительства Сапар Исаков.

Догоев занимал пост главы ГРС меньше года, хотя в самой службе проработал почти 4 года.

За время его работы ГРС оказалась в скандале, когда на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт, созданный для попытки влияния на президентские выборы.

Новым председателем ГРС стала Алина Шаикова, она занимала этот пост в 2014-2015 годы.