Экологи повесили в Бишкеке баннеры для оценки качества воздуха

Активисты движения «МувГрин» развесили в разных точках Бишкека четыре белых баннера из хлопчатобумажной ткани. С их помощью активисты хотят показать уровень загрязнения воздуха в Бишкеке.

Президент молодежно-экологической организации «МувГрин» Мария Колесникова сообщила журналисту Kloop.kg, что активисты получили разрешение у мэрии на то, чтобы повесить баннеры в Бишкеке.

Каждый баннер сделан из белого хлопчатобумажного полотна, на котором указан хэштег «#ВоздухвБишкеке».

По словам Колесниковой, баннеры сделаны для того, чтобы показать проблему загрязнения воздуха в Бишкеке и привлечь внимание общественности.

«Мы проводим социальный эксперимент. Развесили баннеры 11 февраля. Теперь будем наблюдать за трансформацией баннеров», — сказала Колесникова.

Она добавила, что баннеры будут висеть в городе до конца месяца. Она призвала бишкекчан следить за загрязнением баннеров, фотографировать их и публиковать с хэштегом #ВоздухвБишкеке.

В декабре 2017 года Кыргызгидромет сообщил, что уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышен в 2-3 раза. По словам специалистов, загрязнение воздуха связано с большим количеством машин в городе, чье количество превышает норму в десять раз.

Из-за этого в Госэкотехинспекции предложили вернуть норму обязательного техосмотра для автомобилей, чтобы не допускать использования машин, выделяющих большое количество выхлопных газов.

Власти обратили внимание на проблему грязного воздуха в Бишкеке. В частности, премьер-министр Сапар Исаков поручил главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву снизить выбросы золы и твердых частиц из ТЭЦ в атмосферу.

Позже в правительстве основным источником загрязнения воздуха в Бишкеке назвали автомобили, а также массовое отопление углем в частных домах.

В середине января патрульная милиция и госэкотехинспекция начали проверять машины в Бишкеке на соблюдение норм выброса вредных веществ в атмосферу, нарушителей начали штрафовать на 1000 сомов.

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