Милиция начала штрафовать водителей за превышение выбросов вредных веществ

Патрульная милиция и госэкотехинспекция начали проверять машины в Бишкеке на соблюдение норм выброса вредных веществ в атмосферу. Нарушителей будут штрафовать на 1000 сомов.

Пресс-секретарь Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Нурбек Токтосунов подтвердил журналисту Kloop.kg, что в Бишкеке начали штрафовать водителей, автомобили которых превышают нормы выбросов вредных веществ.

Старший инспектор госэкотехинспекции Анарбек уулу Медетбек сообщил радио «Азаттык», что специалисты используют дымомеры для обнаружения нарушителей.

«Работа началась в Бишкеке по поручению правительства. Она будет продолжена по всей стране. Штраф за превышение норм выброса загрязняющих веществ составляет одну тысячу сомов», — сказал он.

Премьер-министр Сапар Исаков поручил 16 января «минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу». Правительство считает, что автомобили — «наиболее интенсивный источник загрязнения воздуха» в Бишкеке.

По данным госэкотехинспекции, автомобили выбрасывают в воздух 75 процентов всех загрязнений — при этом ТЭЦ Бишкека выбрасывает в атмосферу всего 14 процентов загрязняющих веществ.

Исаков поручил проработать вопрос возврата техосмотра автомобилей.

В конце декабря Агентство по гидрометеорологии сообщило, что в последние месяцы в Бишкеке в 2-3 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе.

В агентстве загрязнение воздуха также связали с большим количеством автомобилей — при норме в 40-45 тысяч, в Бишкеке больше 500 тысяч машин.

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