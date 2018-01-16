Правительство: Основной источник загрязнения воздуха Бишкека — автомобили

Госинспекция по экологической и технической безопасности сообщила, что автомобили — «наиболее интенсивный источник загрязнения воздуха в Бишкеке». Премьер-министр Сапар Исаков поручил «минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу».

Директор Госинспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков сообщил на совещании правительства 16 января, что 16 из 20 машин превышают нормы выброса вредных веществ в атмосферу.

По словам директора Госагентства охраны окружающей среды Абдыкалыка Рустамова, общий объем вредных выбросов в атмосферу Бишкека составляет 240 тысяч тонн в год.

Автомобили, по его словам, выбрасывают в воздух 75 процентов (180 тысяч тонн) всех загрязнений.

Он добавил, что ТЭЦ Бишкека выбрасывает в атмосферу 14 процентов загрязняющих веществ.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что нужно снизить уровень выброса вредных веществ в воздух.

«Нужно ужесточить контроль и выработать четкие стандарты. Это вопрос здоровья наших граждан. Мы должны мобилизовать все ресурсы, чтобы минимизировать вредные выбросы в атмосферу», — сказал Исаков.

Глава правительства поручил вернуть технический осмотр автомобилей. По его мнению, это поможет снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу от машин.

Исаков также сказал, что нужно разработать план по постепенному переводу котельных бишкека с угля на альтернативные источники энергии.

По словам главы правительства, Нацэнергохолдинг должен проработать вопрос установки современных фильтров на старые дымовые трубы ТЭЦ Бишкека, а мэрия должна разработать проект по озеленению города.

В конце декабря Агентство по гидрометеорологии сообщило, что в последние месяцы в Бишкеке в 2-3 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе.

В агентстве загрязнение воздуха также связали с большим количеством автомобилей — при норме в 40-45 тысяч, в Бишкеке больше 500 тысяч машин.

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Фото: Виталий Белошапкин/ ЛИВЕНЬ.Living Asia