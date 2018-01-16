Мы выжили после падения самолёта — как семья из Дачи СУ оказалась в эпицентре катастрофы

Ровно год назад, 16 января 2017 года, на поселок Дачи СУ рухнул грузовой «Боинг-747» — 39 человек погибли, десятки домов оказались разрушены, семьи остались без своих родных. Одна семья — Куватовых — чудом выжила, несмотря на то, что их дом находился в самом центре катастрофы. Они вспоминают, что произошло в тот день, и как они жили после трагедии.

Это было обычное зимнее утро. Никто из жителей поселка не подозревал, что гул очередного самолета, к которому они давно привыкли за годы жизни около аэропорта, в этот раз обернется для них трагедией.

Анара гостила у своей сестры в селе Воронцовка. Рано утром 16 января ее разбудили крики сестры, которая говорила с кем-то по телефону: «Куда, как упал самолет?!» В поселке Дачи СУ у Анары был дом, где жила вся ее семья — сын Акзам с женой и тремя детьми.

Она примчалась на место трагедии и увидела все, что осталось после падения самолета — разрушенные дома, пожарища и мертвых людей. Дом Анары чудом остался цел, а рядом с ним лежал оторванный хвост «Боинга».

Хвост самолета на месте трагедии 16 января 2017 года. Фото: Александра Ли / Kloop.kg

«Мы с женой спали с маленькой дочерью в одной спальне. Сначала все было похоже на землетрясение — жена аж упала с дивана. Она сказала мне, что за окном пожар», — вспоминает Акзам.

Света в доме не было — уже потом он узнает, что трансформаторную будку тоже разрушил упавший самолет. Когда Акзам вышел из дома, чтобы узнать, что загорелось, в плотном утреннем тумане он увидел хвост самолета.

Поняв, что случилось, он собрал всю семью и отвел их в лесок неподалеку — там было безопасно. Десятилетний сын Акзама, не скрывая восторга вспоминает, что тогда впервые увидел самолет так близко — точнее, его огромный хвост, торчащий из земли среди обломков.

Когда Анара и Акзам рассказывают о том утре, их голос дрожит, а в глазах виден страх — они то и дело опускают их.

Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

С тяжелым вздохом они вспоминают, что в шоковом состоянии тогда были все — даже врачи скорой помощи и пожарные, приехавшие на место катастрофы.

В воздухе стоял запах керосина и обгоревших тел. Все, кто мог, помогали: доставать погибших, оказывать первую помощь, успокаивать охваченных паникой и горем людей. Акзам вместе с работниками экстренных служб и уцелевшими соседями до самого вечера вытаскивал из-под обломков раненых и тела погибших.

«Даже сейчас мне иногда снятся сны, как падает самолет: крики, шум, гам. Когда людей раздавило, и самолет взорвался, умершие люди еще и горели. Это было ужасно, а мы вытаскивали их по частям, — рассказывает он и смотрит на свои руки. — Один мой знакомый говорит, что маленького мальчика вытащили без головы…»

Самолет пролетает над Дачи СУ 16 января 2018 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Последняя встреча с другом

Азамат — друг Акзама. В последний раз они виделись вечером 15 января — договаривались на следующий день встретиться и пообщаться с ребятами. Друзья вспоминают, что Азамат в тот вечер вел себя как-то странно — сейчас они думают, что он предчувствовал свою смерть.

Акзам говорит, что сразу после катастрофы не было времени думать, кто выжил, а кто — нет. В парализованном паникой поселке нужно было делать хоть что-то, чтобы помочь. Про своего друга он вспомнил уже ближе к вечеру и очень надеялся, что тот выжил. Но, когда стемнело, к нему подошел родственник Азамата и сказал, что его больше нет.

«Его дом стоял без стен, прямо на фундаменте лежала крыша. Видимо, они завтракали, а Азамат топил печку… Турбина самолета влетела прямо в их дом. Всю их семью собирали по частям», — под желтым светом лампочки глаза Акзама поблескивают от слез, которые он едва сдерживает, стиснув зубы.

Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Друзья Акзама думали, что и он погиб вместе с семьей — когда они прибежали к его дому через полчаса после катастрофы, казалось, что здесь все превратилось в пепел. Вокруг полыхал сильный пожар, над которым возвышался оторванный хвост самолета. Из-за него не было видно, что дом Куватовых чудом уцелел.

«Как на острове»

После катастрофы все вокруг оцепили — место трагедии стали очищать от обломков самолета и остатков домов. И лишь на самой окраине поселка, рядом с небольшим лесом, остался стоять один двухэтажный бело-синий дом, в котором жила семья Куватовых. Абсолютно целый.

После того, как зону катастрофы очистили от обломков, дом Куватовых остался в одиночестве. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg После того, как зону катастрофы очистили от обломков, дом Куватовых остался в одиночестве. Фото: Арсений Мамашев / Kloop.kg

Они говорят, что по ночам им было страшно выходить на улицу — сразу же вспоминалось, как вокруг когда-то стояли дома, в их окнах горел свет, из дымоходов шел дым от печей. Вспоминалась и страшная катастрофа, которая стерла все эти постройки с лица земли — вместе с людьми, которые в них жили. Жене Акзама по ночам постоянно казалось, что она слышит крики погибших.

До ноября Куватовы жили так — в полном одиночестве.

«Куда деваться? Жили. Плакали, но жили. Первое время дом как-будто отделился от внешнего мира. Мы хоть и до этого жили возле леса, но соседи всегда были близко. Ночью выходишь — страшно становится, никого нет. В одиночестве живешь, как на острове», — вспоминает Анара.

Тем не менее, говорит она, вся семья через страх и боль радовалась, что уцелела в этой страшной трагедии.

Так теперь выглядит зона катастрофы – от поселка Дачи СУ ее отделили забором (справа). Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Акзам вспоминает, что после крушения сосед предлагал купить ему сотовый телефон из рухнувшего самолета.

«Я говорю: “Спасибо, оттуда мне ничего не надо”. Люди разные — есть хорошие, есть плохие. После трагедии этот человек показал, что он из себя представляет и какие намерения», — говорит он.

По его словам, в течение нескольких ночей после трагедии он видел свет от фонариков на месте катастрофы. Люди обыскивали обломки самолета в поисках уцелевших телефонов и ноутбуков, которые он перевозил.

Анара на акции памяти в честь погибших, прошедшей в Дачи СУ 16 января 2018 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg Женщина у памятника погибшим в катастрофе. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg Женщины оплакивают погиших в годовшину авиакатастрофы. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg Мужчина смотрит на пролетающий над Дачи СУ самолет во время акции памяти по погибшим. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Новая жизнь

В конце декабря Куватовы переехали в поселок Манас — он находится на трассе, ведущей из Бишкека в аэропорт, но гораздо дальше от взлетной полосы, чем Дачи СУ.

Турецкая авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал упавший на дома самолет, выделила семье 25 тысяч долларов США на покупку нового дома. В Манасе живет сестра Анары и друзья семьи — поэтому Куватовы выбрали это место.

Их новый дом небольшой, одноэтажный. Внутри ощущаются уют и тепло. На зеленых стенах висят мишура и гирлянды, напоминая о том, что недавно наступил новый год. В зале разбросаны игрушки, а на столе лежат зеленые тетрадки. По дому вальяжно разгуливает темно-серая кошка.

Семья Куватовых в новом доме. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

«Сразу было ощущение что это наше, родное. Да и детям удобно — школа в пяти минутах от дома. Когда жили там, им приходилось ездить на попутках, маршрутках. Да и Акзаму удобно до работы», — говорит Анара, отводя взгляд.

С тяжелым вздохом она признается, что все-таки скучает по своему дому в Дачи СУ.

И даже по шуму пролетающих самолетов.

Редактор: Дмитрий Мотинов

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