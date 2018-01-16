Жизнь и смерть: Дачи СУ до и после авиакатастрофы

Крушение грузового самолета «Боинг-747» в поселке Дачи СУ рядом с аэропортом «Манас» произошло утром 16 января 2017 года.

Жертвами стали 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Катастрофа разрушила десятки жилых домов. Власти Кыргызстана оценили ущерб более чем в 186 млн сомов.

Семьи погибших и пострадавшие получили компенсации от властей Кыргызстана и турецкой компании, которая владела самолетом. Однако оглашать их суммы не стали, объясняя это безопасностью пострадавших.