Директор Гослесхоза передумал судиться с фотографом Ушаковым

Директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов не будет судиться с фотографом и эко-активистом Владом Ушаковым. Рустамов хотел подать в суд за клевету на Ушакова из-за его сообщения о незаконной вырубке тянь-шаньських елей в ущелье Джууку на Иссык-Куле.

Глава Госагентства по охране окружающей среды Абдыкалык Рустамов в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что передумал судиться с Ушаковым «только из-за одной фотографии».

«Я вообще собирался отдать дело в следственные органы, но передумал. Ко мне пришли люди и спросили: “Зачем тебе судиться с Ушаковым из-за одной фотографии?” Было бы за что подавать в суд. Ну выпустил он одну фотографию», — заявил Рустамов.

Однако Рустамов не уточнил, кто именно отговорил его от суда с Ушаковым.

Фотограф Влад Ушаков рассказал журналисту Kloop.kg, что он не знал об отказе Рустамова от судебного иска.

«Со мной Рустамов не связывался. И о том, что не хочет судиться со мной, я узнал также из СМИ. Я сам попытался обратиться к нему и спросить, что я сделал не так. Но ответа не последовало», — сказал он.

Он добавил, что вырубка елей на Иссык-Куле продолжается.

Ушаков опубликовал в декабре 2017 года на своей странице в фейсбуке фотографии, на которых, по его словам, запечатлена незаконная вырубка тянь-шанской ели в ущелье Джууку в Иссык-Кульской области.

Премьер-министр Сапар Исаков поручил проверить факт вырубки елей. Место вырубки деревьев проверили работники лесного хозяйства Иссык-Кульской области, но не обнаружили нарушений.

После чего Рустамов заявил, что «лично подаст» в суд на Ушакова за клевету. Он добавил, что Ушаков иногда выдает фотографии, сделанные несколько лет назад, за действительные.

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