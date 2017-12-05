Исаков поручил принять «самые жесткие меры» против тех, кто незаконно вырубает ели на Иссык-Куле

Премьер-министр Сапар Исаков поручил Госинспекции по экологической и технической безопасности «приостановить и запретить» незаконную вырубку тянь-шаньских елей в ущелье Джууку Иссык-Кульской области.

Исаков поручил Госинспекции по экологической и технической безопасности расследовать сообщения о вырубке леса в селе Джууку.

Также правоохранительные органы должны разыскать виновных и принять «самые жесткие меры» против тех, кто незаконно вырубает лес в охраняемом природном комплексе.

Премьер-министр отреагировал на сообщение активиста Влада Ушакова, который написал в фейсбуке, что в ущелье Джууку незаконно вырубают тянь-шаньские ели.

«Зимой в ущельях становится меньше “посторонних” глаз, под покровительством местных лесников и чинуш из природоохранных министерств наступает наступает время браконьерских вырубок», — написал он.

Ущелье Джууку в Иссык-Кульской области является особо охраняемым природным комплексом, где запрещено вырубать лес, охотиться на животных и строить частные постройки.

Фото со страницы Влада Ушакова на фейсбуке

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