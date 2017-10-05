Генпрокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц Тош-Добонского айыл-окмоту Чуйской области. По версии следствия, они незаконно продали земельный участок за 175 тысяч сомов, реальная стоимость которого составляла 12 млн сомов.

В Генпрокуратуре заявляют, что должностные лица Тош-Добонского айыл-окмоту Чуйской области незаконно продали земельный участок площадью 0,75 гектар за 175 тысяч сомов.

Однако, реальная рыночная стоимость участка, по данным Генпрокуратуры, составляет более 12 млн сомов.

По версии следствия, госслужащие провели сделку в конце 2011 года. Вначале землю предоставили в аренду на 49 лет частному лицу. После этого участок незаконно продали за 175 тысяч сомов, нанеся ущерб государству.

«Руководством вышеуказанного аильного округа данный земельный участок незаконно реализован в частную собственность за 175 тысяч сомов под строительство жилых домов. Затем, 21 июня 2012 года, участок перепродан другому лицу», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуру.

Правоохранители возбудили дело против должностных лиц айыл окмоту по статье «Злоупотребление должностным положением».

Уголовное дело передано в финансовую полицию для дальнейшего расследования.

Фото: Flickr, Theophilos Papadopoulos

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