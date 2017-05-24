В ходе проверки Генпрокуратура выяснила, что Жайылский районный суд Чуйской области не зарегистрировал за 2016 год 51 дело об авариях. Материалы этих дел не нашли в архиве. Генпрокуратура возбудила по факту пропажи документов уголовное дело по нескольким статьям.

В Жайылском районном суде (Кара-Балта) Чуйской области не нашли 51 дело о ДТП за 2016 год.

Дела поступили в суд от патрульной милиции Жайылского района, но затем пропали. Из-за этого виновные не были привлечены к ответственности.

Генпрокуратура возбудила по факту пропажи документов уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Злоупотребление должностным положением», «Уничтожение, похищение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей».

ГСБЭП Жайылского и Панфиловского районов Чуйской области ведут расследование по факту пропажи дел.

Генеральная прокуратура обнаружила исчезновение документов в ходе профилактики нарушений в делах, возбужденных на водителей из-за управления машиной в нетрезвом виде.

Контроль над водителями-нарушителями усилился на фоне многочисленных ДТП, жертвами которых стали дети, и требований активистов обеспечить безопасный город.

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