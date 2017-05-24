Правозащитники Кыргызстана заявили, что поправки в закон «О выборах» помешают прозрачно провести выборы президента, и потребовали их пересмотреть. Самое сильное возмущение вызвали изменения, которые коснутся независимых наблюдателей.

Депутаты парламента инициировали различные поправки в закон «О выборах» и уже приняли их во втором чтении.

Представитель правовой клиники «Адилет» Бектур Осмонбаев заявил, что парламентарии пытаются ограничить наблюдателей от некоммерческих организаций на выборах.

Согласно поправкам, наблюдателям от НПО запрещают передвигаться по избирательным участкам. Также поправки предусматривают присутствие на участке только одного наблюдателя от каждой организации.

По словам Осмонбаева, это будет мешать мониторингу, потому что один наблюдатель не сможет смотреть «сразу в две стороны» и следить за тем, чтобы не было вбросов.

«Авторы поправок считают, что наблюдатели от общественных организаций могут вступить в сговор и повлиять на сами выборы. Но это бред! Наблюдатели от НКО — лица незаинтересованные, в отличие от представителей политических партий и кандидатов в президенты», — сказал он.

Кроме того, для наблюдателей вводится аккредитация, что, по мнению правозащитников, создает административный барьер.

Также депутаты хотят запретить наблюдателям подавать жалобы на решения или действия избирательных комиссий. По мнению Осмонбаева, это лишает смысла работу наблюдателя.

«Получится так, что наблюдатель зафиксировал нарушения, а пожаловаться на них не может», — сказал он.

Депутаты предлагают запретить кыргызским гражданам аккредитовываться в качестве международных наблюдателей на выборах в Кыргызстане.

В справке-обосновании депутаты утверждают, что хотят ограничить деятельность наблюдателей из НПО, потому что они тоже граждане Кыргызстана и имеют право голосовать. Инициаторы считают, что наблюдатели могут злоупотреблять своими правами в поддержку какого-либо кандидата.

Особенно, по мнению инициаторов, наблюдатели из НКО могут злоупотреблять своим правом обжаловать решения и действия избирательной комиссии.

Регулирование интернета

Новые поправки вводят в закон такие понятия, как «интернет», «интернет-издание» и «уникальный посетитель или посетитель с уникальным IP-адресом».

Интернет-изданиями будут считаться сайты, которые в сутки посещают более 500 уникальных пользователей. Под понятие «интернет-издание» не подпадают интернет-блоги и персональные страницы пользователей в соцсетях.

Инициаторы поправки считают, что эта норма поможет регулировать агитацию в интернете во время выборов.

Но, по мнению правозащитников, нет специального органа, который будет заниматься мониторингом интернета. Юрист «Центра медиа развития» Нуржан Мусаева сказала, что регулировать интернет-издания депутаты предлагают только на время проведения выборов.

Однако, по ее словам, механизм регулирования не прописан, есть только перечисление понятий.

«А что с ними делать? Как работать? Ничего из этого не прописано. У нас есть закон об “Информатизации и электронном управлении”, туда и должны вноситься дополнения и поправки об интернете, но никак не в конституционный закон, который регулирует выборы. Здесь возникает противоречие», — сказала она.

Пересмотр поправок

Координатор консорциума «За честные выборы» Динара Ошурахунова заявила, что необходимо исключить из вносимых изменений понятие «интернет» и пересмотреть поправки о наблюдателях.

«Мы понимаем, что сейчас, в преддверии президентских выборов, они уже не будут отклонять этот пакет поправок в закон. Но они могут его изменить, поэтому мы предлагаем пересмотреть его и убрать ограничения. Конкретных доказательств, что представители независимых организаций могут дезорганизовать выборы, они не приводят», — сказала она.

По словам Ошурахуновой, эти «противоречивые поправки» вводятся, потому что гражданское общество будет наблюдать за выборами и сообщать о нарушениях. Правозащитница считает, что депутаты хотят ограничить эти возможности.

Ошурахунова вызывала на дебаты инициаторов поправок в закон о выборах, чтобы понять, что они знают о работе независимых наблюдателей из неправительственных организаций.

«Мы должны знать, на каком основании они вносят такие поправки в законы по выборам», — сказала она.

По теме: