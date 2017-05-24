Получив диплом художника, Мадина Мирзакамилова столкнулась с невостребованностью — работы по профессии в Оше не было, а рисунки на бумаге никому были не нужны. Тогда художница освоила новую для себя фактуру — начала работать с тканью и предметами одежды. Сейчас футболки с ее принтами популярны среди ошской молодежи.

Закончив художественную школу и получив диплом, Мадина Мирзакамилова поняла, что найти работу по профессии очень трудно. Тогда ей пришла идея рисовать принты на одежде.

«Мои рисунки на бумаге, на холстах, обычные картины — они в городе никому не интересны. Я подумала, почему бы не рисовать те же самые рисунки, но на одежде?» – рассказывает художница.

Свои первые работы она создала для друзей, а после футболки начали заказывать и их знакомые.

«Самые первые заказы шли через “сарафанное радио”, друг через друга. Потом мне посоветовали открыть страничку в “Инстаграме” и демонстрировать там свои работы», — говорит Мадина.

Родители Мадины поначалу не обращали внимания на творчество дочери, считая это обычным увлечением подростка. После того, как дочь начала зарабатывать, отношение изменилось в положительную сторону.

«Они просто удивились, откуда у меня появляются деньги на что-то. На карманные расходы перестала просить, себе что-то покупала, домой приносила. Мое творчество покрывает мои расходы. И дома уже положительно относятся, потому что ребенок зарабатывает», — рассказывает Мирзакамилова.

Мадина использует специальные краски, которые заказывает за границей. Так как краска предназначена именно для рисования на ткани, созданный принт не выцветает и не боится стирки.

«В полиграфии обычно рисунки не передают всей красоты и масштаба. Принт стирается через несколько стирок. А то, что я рисую вручную, учитывая всю технологию, остается навсегда», — говорит она.

Футболки молодой художницы становятся все популярнее в Оше, количество клиентов увеличивается. Мадина планирует освоить новую технику рисования.

«Я могу рисовать на любой поверхности тканей — на подушках, на футболках. Могу расписывать стены, рисовать на холстах и бумаге. Сейчас я рисую баллончиками на автомобилях. Минус в том, что рисунок смывается, но это и плюс тоже», — похвасталась художница.

Сейчас Мадина Мирзакамилова хочет собрать команду молодых художников, чтобы вместе продвигать бизнес. По ее словам, не все художники могут найти себе приличную работу, а ее деятельность приносит хороший доход и позволяет развиваться.

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