Директор госпредприятия «Мулк» Орозбек Нусувалиев собирается подать иск против семьи экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева из-за упущенной выгоды от торгового центра «Караван». Ранее власти конфисковали торговый центр по решению суда.

Госпредприятие «Мулк» собирается подавать в суд на семью Тюлеевых из-за упущенной прибыли от торгового центра «Караван».

Директор госпредприятия «Мулк» Орозбек Нусувалиев заявил, что здание требует ремонта: в нем не работают отопительная, пожарная и вентиляционная системы.

«Последние три года семья Тюлеевых ничего не вкладывала туда, а только вытаскивала деньги. Тюлеевы в последние годы снизили стоимость аренды на 50% для того, чтобы выводить оттуда деньги. Мы подняли стоимость на 30%. Около пяти миллионов сомов теперь будет поступать в доход государства», — сказал Нусувалиев.

Руководство госпредприятия уже практически перезаключило контракты со всеми арендаторами. Торговый центр работает в штатном режиме.

Госпредприятие «Мулк» создали в марте 2017 года по инициативе Фонда госимущества, чтобы управлять конфискованными у Наримана Тюлеева зданиями, в том числе «Караваном».

ФУГИ конфисковал у семьи Тюлеева «Караван», торговый центр «Весна» и офисное здание «Сапатком» в конце апреля 2017 года.

Суд на Тюлеевым

Конфискация имущества у семьи экс-мэра Наримана началась по решению суда за 2013 год.

Тюлеева признали виновным в нанесении ущерба государству в 33 млн сомов при покупке китайских автобусов и снегоочистительных машин, когда он занимал пост мэра Бишкека.

Бывшего мэра Бишкека приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но в 2016 году он попал под амнистию и вышел на свободу.

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